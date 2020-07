Temptation Island 2020: Antonella Elia tradita da Pietro, il video con la rivelazione

Siamo oramai arrivati quasi al capolinea per l’edizione 2020 di Temptation Island: il reality show sui sentimenti dell’estate di Canale Cinque. Dopo l’uscita di scena di ben due coppie nelle sole prime tre puntate, nel quarto appuntamento del 23 luglio 2020 abbiamo assistito ad un mix di gelosie, arrabbiature e filmati inediti che mettono a serio rischio l’affinità di coppia nata fra i fidanzati ancora in “gioco”.

A tenere banco maggiormente è soprattutto la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Entrambi sembrano molto felici assieme ma la separazione li ha messo davanti ad alcuni argomenti su cui ragionare. La Elia vive la sua relazione con Pietro in maniera un po’ tormentata; lui invece ha una visione molto chiara del suo ruolo nella coppia… forse anche troppo chiara. Ma una svista di Pietro Delle Piane ha agitato Antonella Elia e tutto il villaggio….

Temptation Island 2020: Antonella Elia tradita da Pietro

Nella puntata del 23 luglio 2020 di Temptation Island, Antonella Elia è chiamata al falò per visionare alcuni filmati sulla vita nel villaggio del suo fidanzato Pietro Delle Piane. In un filmato preliminare, vede il suo compagno a cena con una tentatrice: i due discutono della relazione di Pietro con la showgirl e, fra una forchettata e l’altra, lui accenna a vari dettagli privati e poco edificanti su Antonella Elia: la descrive come una donna poco sicura di se stessa specie in ambito sentimentale. A tratti anche un po‘ infantile: “lei si è bloccata a 14 anni e non ce la fa a crescere” rivela.

Pietro Delle Piane rigira un po’ il coltello nella piaga, seppur involontariamente, raccontando il triste passato di Antonella Elia: “Ha poche vere amiche. Ha sofferto tantissimo di solitudine. Ha paura di restare da sola. Una sera è scoppiata a piangere nel letto con me dicendo: ‘se muoio io non ho fatto niente nella mia vita. Non sarò ricordata da nessuno’. Ovviamente si riferiva al fatto che non ha un figlio, non ha creato una sua famiglia… e di questa cosa ne soffre. Lei passa la giornata al telefono a rispondere ai fan e all’ex fidanzato... Io perlomeno qualcosa nella mia vita l’ho costruita!“.

Ma non è tutto. Perché dopo questa doccia fredda arriva anche il ben servito. Nel secondo filmato che Filippo Bisciglia ha sottoposto ad Antonella Elia scopriamo che Pietro Delle Piane ha baciato una delle tentatrici. Di questa scappatella ne abbiamo seguito i passaggi salienti: prima lui e la single si sono appartati e baciati in un angolo del villaggio in cui non ci sono telecamere, poi abbiamo udito la confessione di Pietro a Lorenzo Amoruso.

Una rivelazione che manda Antonella Elia completamente in confusione. In ogni caso, la showgirl non ha chiesto il falò di confronto anticipato ma si è semplicemente sfogata scoppiando in lacrime e cercando manforte nelle altre fidanzate che hanno assistito al video assieme a lei. Nella prossima puntata ci sarà la resa dei conti?

