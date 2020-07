Mediaset svela il destino di DayDreamer-Le ali del sogno: per la serie dai record un posto speciale

Non era affatto difficile immaginare quello che sarebbe stato il destino di DayDreamer-Le ali del sogno a settembre. E anzi ci è sembrato alquanto particolare che ci si arrovellasse per capire quella che sarebbe stata la sua collocazione. Mediaset userà la serie turca per rafforzare il suo pomeriggio già imbattibile. E oggi arriva la conferma. Del resto le puntate de Il segreto da mandare in onda sono pochissime e potrebbero essere utili nell’inverno, quando davanti alla tv ci saranno meno giovani, causa impegni scolastici, compiti da fare e vita che cambia. Ma era davvero facile immaginare che una serie vista da quasi 3 milioni di spettatori, non sarebbe stata sospesa per poi tornare in estate. Il pubblico che segue con passione questa soap merita di sapere come andrà a finire la storia dei due protagonisti. Sanem e Can hanno conquistato il cuore del pubblico di Canale 5, facendo un vero e proprio miracolo ( considerato che su Rai 1, il programma in onda nella stessa fascia oraria, fa oltre 10 punti di share in meno). Una disfatta per Io e Te mentre Canale 5, quasi a costo zero, ha ascolti simili e paragonabili a quelli di Uomini e Donne.

DAYDREAMER IN ONDA A SETTEMBRE PER IL GRAN FINALE

Ma torniamo all’annuncio ufficiale. Dopo le tante voci che ci sono rincorse in queste ore, e dopo le tante richieste arrivare dai fans, Mediaset ha deciso di prendere una posizione annunciando quello che succederà a settembre.

La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con #IlSegreto, o alla fine di quest’ultimo.

La nostra sensazione è che quest’anno Uomini e Donne potrebbe arrivare alla fine del mese di settembre, in modo da lasciare più giorni utili per il gran finale della serie, che continuerebbe comunque a fare ottimi ascolti. Poi quella fascia sarà particolarmente intasata visto che andrà in onda anche il day time del Grande Fratello VIP. Ma c’è spazio davvero per tutti anche perchè Il segreto, potrebbe andare in onda nella versione breve, di circa 20 minuti, e permettere anche la messa in onda di Day Dreamer. In ogni caso, il pubblico non resterà deluso, questa sembra essere la promessa di Mediaset!