Temptation Island 2020: un mese dopo, quante coppie sono scoppiate?

Come si è conclusa l’edizione 2020 di Temptation Island? Le sei coppie di fidanzati protagonista del reality show di Canale Cinque hanno vissuto un mese di gioie e arrabbiature davanti al falò di Filippo Bisciglia…. Ma quante di queste arrabbiatura hanno concretamente scoppiato le coppie? E quante altre, invece, hanno deciso di tornare insieme nonostante quanto accaduto nel programma Mediaset?

Scopriamolo insieme in questo articolo riassuntino sullo speciale Temptation Island 2020: un mese dopo…

Temptation Island 2020: Ciavy e Valeria

I due si sono fatti intervistare da Filippi Bisciglia da separati. Ciavy ha spiegato di essersi pentito delle sue malefatte e di essere in contatto con Valeria. I due si starebbero frequentando e lui spera di aver aperto uno spiraglio di possibilità nel poter tornare a fare coppia con la sua lei. Al contrario, invece, Valeria ammette che seppur con tutte le buone intenzioni del caso non serba più amore nei confronto di Ciavy.

Temptation Island 2020: Antonella Elia e Pietro Delle Piane

I due si sono ufficialmente separati davanti al falò di confronto finale ma, un mese dopo, i due sono tornati complici: intervistati dal padrone di casa dello show, Antonella Elia ha accettato le scuse di Pietro Delle Piane. Eppure lei non sembrava così convinta. Infatti, alcuni giorni dopo, la showgirl ha inviato un ulteriore video messaggio alla redazione in cui ammette di aver preso nuovamente le distanze da Pietro in quanto ferita da ciò che ha appreso guardando il programma in tivù.

Temptation Island 2020: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Nonostante le necessità lavorative e familiari di entrambi, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non hanno mai messo in dubbio l’amore che provano l’uno per l’altra. Sia durante il falò e sia durante l’incontro nello spazio “un mese dopo”, i due hanno confermato il loro amore.

Temptation Island 2020: Sofia e Alessandro

Al falò di confronto anticipato, Alessandro ha mollato Sofia in quanto la ragazza – a detta sua – ha tenuto una condotta molto irrispettosa. Un mese dopo Temptation Island 2020, i due sono rimasti separati. Secondo lei, la separazione da Alessandro è causata anche dalle scelte che gli ha imposto la famiglia. E se Sofia piange sul divano con Filippo Bisciglia, Alessandro ha iniziato una conoscenza con la tentatrice Beatrice.

Temptation Island 2020: Annamaria e Antonio

Lui nel villaggio ne ha combinate davvero di tutti i colori, lei al falò di confronto si è lasciata trasportare dalle emozioni e l’ha perdonato. Per l’ennesima volta. Un mese dopo la solfa non è cambiata: Annamaria e Antonio si sono presentati assieme al falò dello spazio “un mese dopo”. Dopo aver ammesso che in casa hanno vissuto momenti di tensione riguardandosi in televisione, ora vogliono fare il grande passo: provare ad avere un figlio.

Temptation Island 2020: Anna e Andrea

Anna ha fatto davvero imbestialire il giovane Andrea fino all’ultimo minuto del falò di confronto finale arrivando persino a tirare in ballo i suoi genitori. Nello spazio “un mese dopo”, invece, i due sono tornati assieme. Anna si è detta speranzosa rispetto a questo nuovo inizio e ambisce addirittura a voler fare un figlio con il suo lui. Andrea tentenna: “Adesso voglio fare le cose senza pressioni. Se arriverà un bambino è perché lo abbiamo deciso insieme“.

