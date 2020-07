La dedica di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia per l’ultima di Temptation Island (Foto)

Stasera Filippo Bisciglia condurrà l’ultima puntata di Temptation Island e poche ore prima Pamela Camassa ha scritto per lui una dedica che non è solo una dichiarazione d’amore ma esprime l’orgoglio per il talento e la professionalità dell’uomo che ama (foto). E’ vero, anche questa edizione condotta da Bisciglia è stata un successo e in parte è ovviamente anche per come sa gestire le coppie agli incontri, al falò. Filippo Bisciglia riesce sempre a calmare gli animi, a dire la parola giusta. Chissà come si comporterebbero Pamela Camassa e Filippo Bisciglia se fossero loro i protagonisti del reality, se fossero loro a mettere alla prova la loro storia d’amore. Stanno insieme da 13 anni, non hanno mai desiderato di sposarsi, ogni tanto parlano di un figlio. Hanno di certo attraversato periodi di crisi, come tutti, ma sono sempre più innamorati e pronti a sostenersi.

LA DEDICA DI PAMELA CAMASSA A FILIPPO BISCIGLIA

E’ sul suo profilo Instagram che Pamela ha postato una foto con il conduttore. Sono sulla spiaggia che vedremo stasera per l’ultima puntata di Temptation Island. “Come ogni anno – scrive la showgirl – è stato un viaggio dei sentimenti elettrizzante ed emozionante. E tutto questo grazie anche alla tua professionalità e alla tua sensibilità… bravo amore! Quindi questa sera tutti sintonizzati su Canale 5 per la tappa finale di Temptation Island”. Tutto vero, professionalità e sensibilità, due pregi che il conduttore tira fuori in questo programma che appare perfetto per lui.

La Camassa ricorda a tutti della puntata di stasera, quella in cui scopriremo le decisioni delle coppie che hanno scelto di proseguire fino alla fine il loro percorso. Appuntamento quindi a tra poco su Canale 5 ma poi per Bisciglia cosa ci sarà nel suo futuro televisivo? Anche Pamela Camassa ha dimostrato di avere vero talento vincendo Amici Celebrities e battendo anche il suo compagno.