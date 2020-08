Elisa Isoardi chiede un ballerino paziente a Ballando con le Stelle (Foto e Video)

E’ pronta e felice Elisa Isoardi di partecipare a Ballando con le Stelle, chiede energia positiva da parte di tutti e anche un ballerino molto paziente per lei (foto). Non è l’anno televisivo che si aspettava di vivere in tv, sappiamo bene che La prova del cuoco ha chiuso le sue cucine per sempre, e per il momento Elisa Isoardi è impegnata con il reality show di Milly Carlucci. Di certo da questa esperienza la conduttrice sarà capace di tirare fuori il meglio e ne uscirà vincente in ogni caso. Lei stessa ha confidato poco fa in un video per i suoi follower che si tratta di un’esperienza importante sotto tanti punti di vista. Non ha dubbi che non sarà semplice, sa bene che non è una bravissima ballerina e che è da tempo che non si allena ma intanto ha iniziato con delle lunghe passeggiate al mare per il fiato.

ELISA ISOARDI ANCORA NON SA CHI SARA’ IL SUO MAESTRO A BALLANDO CON LE STELLE?

Sarà uno dei due maestri con cui ha già fatto un bel po’ di prove e ballato a La prova del cuoco o ci sarà un’altra sorpresa? Il cast è al completo e la curiosità sale ma Elisa Isoardi con molta sincerità ha ricordato che lei non è una gran ballerina.

Manca poco più di un mese, iniziano le prove e mentre ringrazia Milly per avere creduto in lei sottolinea che non è coordinatissima ma che ce la farà. “Sarà una grade prova per me, non solo fisica, sicuramente mi rimetterò in forma, ma soprattutto mentale, di resistenza e di disciplina” E’ felicissima di esserci e di partecipare ma ha bisogno del tifo di chi la segue.

“Non faccio sport da tanto tempo mangio e basta ma adesso inizia una nuova vita con il sorriso”.