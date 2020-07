Samuel Peron commenta il cast con Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle (Foto)

Li abbiamo già visti insieme più volte Samuel Peron ed Elisa Isoardi e chissà se saranno loro due una delle prossime coppie in gara a Ballando con le Stelle (foto). Il ballerino fa una rivelazione, alla rivista Nuovo confida che Milly Carlucci è una vecchia volpe perché sa benissimo come accoppiare vip e maestri per tirare fuori il meglio dalla coppia. In gara a Ballando con le Stelle ci sarà anche Alessandra Mussolini ma se Peron conosce ormai bene Elisa Isoardi non può dire lo stesso dell’altra concorrente. Sarà la 15esima edizione e come sappiamo il reality show di Rai 1 ha perso qualche pezzo, anche Samanta Togni, che invece vedremo accanto a Giancarlo Magalli nella prossima edizione de I Fatti Vostri.

SAMUEL PERON E SAMANTA TOGNI AMICI PER SEMPRE

Continuano a essere molto legati Samuel e la bellissima Samanta, nonostante lei abbia ormai deciso di fare altro nella vita. Il suo addio a Ballando con le Stelle è dispiaciuto a molti ma anche se non sono più colleghi sul palco in tv saranno per sempre amici. “Anche se lei sta intraprendendo un nuovo percorso, l’amicizia tra noi resta…” è ovvio.

Il maestro che vedremo impegnato forse proprio con la Isoardi commenta: “Elisa la conosco, abbiamo ballato insieme e mi trovo bene con lei…”, mentre della Mussolini dice altro temendo magari qualche litigata: “Alessandra è una donna schietta e senza peli sulla lingua…Vedremo”.

Di certo si preannuncia una stagione piena di novità per Ballando con le Stelle e senza dubbio Milly Carlucci troverà il modo di formare le coppie giuste. “Lei è una vecchia volpe perché sa benissimo come accoppiare artisti e maestri in modo da tirar fuori il massimo dal personaggio in gara…”. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni e seguire poi la gara.