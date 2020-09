Fausto Leali parla di Mussolini al GF VIP 5 e sui social si chiede la squalifica

Giorno 1 in casa del Grande Fratello VIP 5 ed è già successo di tutto. Il pubblico di Pomeriggio 5 ha ammirato la contessa de Blanck completamente nuda, mentre in camera sua si cambiava; per tutto il giorno Flavia Vento ha minacciato di aprire la porta rossa e andare via, cosa che ha poi fatto. Ma non solo. Fausto Leali si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Benito Mussolini e anche su Hitler. Una cosa che sui social non è passata inosservata tanto che molti spettatori del GF VIP, hanno invocato la squalifica per il cantante.

Ma che cosa ha detto Fausto Leali ? Quali sono state le considerazioni fatte che hanno portato i telespettatori del GF VIP a invocare la squalifica?

FAUSTO LEALI PARLA DI MUSSOLINI E HITLER NELLA CASA DEL GF VIP 5

Le parole di Fausto Leali che non sono passate inosservate:

“Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, ha fatto le pensioni. Poi è andato poi con Hitler, Hitler nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”.

Ecco il video con le frasi incriminate, la regia ha poi subito cambiato inquadratura ma il discorso è andato avanti.

non Fausto Leali che elogia Mussolini e il #GFVIP che cerca di censurare tutto😭😭 pic.twitter.com/GUKqCFm44f — ah? (@NoAllora) September 15, 2020

Come si può notare dal video, anche la contessa che sta ascoltando queste parole di Fausto Leali, approva quanto sta dicendo il cantante dicendo “è vero, è vero”.

Al momento Fausto Leali resta nella casa del Grande Fratello VIP e non c’è nessun genere di comunicato che lasci pensare al fatto che qualcuno stia prendendo delle decisioni in merito. Ma la prima giornata, anche per gli autori, deve essere stata certamente molto molto complicata. Non dimentichiamo, che oltre alle cose citate in precedenza, c’è infatti al momento anche un altro grande punto interrogativo.

Tommaso Zorzi entrato nella casa, dopo poche ora ha manifestato sintomi influenzali, legati, a suo dire, alla sinusite, scatenata dall’aria condizionata. Le sue condizioni di salute non sono però migliorate tanto che ha abbandonato, per il momento, la casa. Non sappiamo se rientrerà.