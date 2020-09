Samuel Peron: è mistero sulla sua presenza a Ballando con le Stelle, Eleonora Daniele azzarda anticipazioni (Foto)

Tutti attendono di scoprire se Samuel Peron domani sera sarà presente per la prima puntata di Ballando con le Stelle (foto). Tra i curiosi anche Eleonora Daniele che intervistando Carolyn Smith a Storie Italiane sperava potesse dirle qualcosa in più. Delusione per la conduttrice di Rai 1, la presidente di giura di Ballando con le Stelle sembra sia all’oscuro di tutti. Ha spiegato che lei non sa niente più degli altri perché desidera l’effetto sorpresa un po’ su tutto, desidera viverla come i telespettatori. Per la Daniele il tema Samuele Peron a Ballando con le Stelle è un giallo e ci resta un po’ male, così azzarda delle anticipazioni. Perché non vogliono dirci se Peron prenderà parte al reality show già da domani? Carolyn si augura stia bene ma evidentemente il problema resta il tampone che potrebbe non avere dato ancora esito negativo.

SAMUEL PERON SARA’ IN DIRETTA A BALLANDO CON LE STELLE MA NON COME MAESTRO?

Eleonora Daniele pensa che magari lui ci sarà ma solo per parlare della sua esperienza, del contagio che preoccupa tutti. Ricordiamo che ci sono delle notizie certe su Ballando con le Stelle e le conferma anche la Smith: Rosalinda Celentano è in sala prove con Tinna Hoffman, è lei al momento la sua maestra di ballo, questo dice molto.

Il desiderio di tutti è che Peron torni presto a Ballando con le Stelle ma al momento non ci sono anticipazioni su di lui, non c’è nessuna notizia. Immaginiamo lo scopriremo tutti insieme domani sera seguendo la prima puntata di Ballando con le Stelle.

Il maestro di ballo è stato contagiato in Sardegna dove si trovava per lavoro. Anche Daniele Scardina era risultato positivo al Coronavirus ma lui da quasi una settimana è già in sala prove, anche se in ritardo, con Anastasia Kuzmina.