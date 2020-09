A Ballando con le stelle 2020 arriva una nuova maestra per Rosalinda Celentano

Ballando con le stelle 2020: tutto pronto per il debutto ma a quanto pare, stando a quanto si legge su Tvblog, con una clamorosa novità. Infatti il ballerino Samuel Peron che potrebbe essere risultato ancora positivo dopo gli ultimi tamponi, non ballerà con Rosalinda Celentano. Nella prima puntata di Oggi è un altro giorno, Milly Carlucci e Samuel avevano spiegato che in queste settimane Rosalinda stava imparando le sue coreografie con Samuel, tutto rigorosamente a distanza. Ma a quanto pare, Milly avrebbe preso un’altra decisione: si cambia maestro. Le indiscrezioni arrivano da Tvblog che lancia la rivelazione: a scendere in pista al fianco di Rosalinda Celentano potrebbe essere una maestra e non un maestro. Sarebbe la prima volta di due donne che ballano insieme nel programma di Rai 1 che ha già sdoganato la danza con due ballerini dello stesso sesso, nell’edizione in cui parteciparono Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci insieme.

BALLANDO CON LE STELLE 2020 PER ROSALINDA CELENTANO NUOVA INSEGNANTE

Ma chi è la ballerina che scenderà in pista nel ruolo di insegnante al fianco di Rosalinda Celentano? Sarebbe Tinna Hoffman, ballerina danese che ha già partecipato allo show del sabato sera di Rai1 in gara con Stefano Pantano e Sean Kanan.

Non solo nella versione italiana due donne che balleranno insieme. Sta per succedere infatti anche nella versione inglese del format.

In ogni caso, la data di partenza di Ballando con le stelle 2020 resta fissata per il 19 settembre e si attende quindi un commento di Milly Carlucci a questa notizia. La conduttrice, nella sua ultima intervista per Oggi aveva dichiarato: “Mai un programma nella storia della televisione è stato così travagliato, costretto a un’altalena di partenze e stop. Stiamo vivendo una telenovela ma noi andiamo avanti, nel rispetto delle precauzioni e della salute di tutti, per offrire un’edizione di Ballando con le stelle memorabile”.