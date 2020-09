Samuel Peron in quarantena confida i sintomi e l’esito di un primo tampone

Resta in quarantena Samuel Peron in attesa che arrivi il tampone negativo tanto atteso e che possa tornare alle prove di Ballando con le Stelle. Ospite per la prima puntata di Oggi è un altro giorno il ballerino è entrato in collegamento da casa sua mentre Milly Carlucci raccontava dei due casi di Coronavirus nel suo gruppo di Ballando con le Stelle. Samuel Peron e Daniele Scardina sono per fortuna gli unici due positivi e stanno bene. Il maestro di danza che nella nuova edizione ha come partner Rosalinda Celentano sta bene e confida quali sono stati i sintomi che l’hanno messo in allarme. Un primo tampone fatto prima di iniziare le prove aveva dato esito negativo, poi il secondo è stato per lui una doccia fredda. Peron ha intuito che non sentiva i sapori né gli odori, questi gli unici due campanelli d’allarme.

SAMUEL PERON LA REAZIONE DOPO IL TAMPONE POSITIVO



Racconta che è stata una doccia fredda, che quando ha visto l’esito ha vissuto un senso di frustrazione per la situazione che si era creata, era preoccupato per tutta la produzione. Samuel si è contagiato in Sardegna dove era andato per lavoro, senza nemmeno ballare e facendo molta attenzione.

Milly Carlucci ha avuto subito l’idea di fare proseguire le prove tra Samuel Peron e Rosalinda Celentano grazie a Skpe. Così stanno continuando a fare in attesa di potersi incontrare di nuovo. Ringrazia la conduttrice dicendo che è avanti e che ha visto subito un rimedio, quello di continuare a distanza, quindi nessuna sostituzione, il cast non si cambia, almeno per quanto riguarda Peron che è una delle colonne di Ballando con le Stelle.

L’attesa è per il 19 settembre su Rai 1 in prime time e Milly Carlucci fa gli scongiuri e chiede di farli per lei e il suo reality show mentre dà inizio alla promozione.