Milly Carlucci bellissima a Oggi è un altro giorno fa gli scongiuri per Ballando con le Stelle (Foto)

Milly Carlucci arriva meravigliosa come sempre nello studio di Oggi è un altro girono, dal 19 settembre sarà in onda in prime time di sabato con Ballando con le Stelle ma ha il tempo anche di parlare della sua bellezza (Foto). Sappiamo tutti che Ballando con le Stelle era previsto per il 12 settembre, poi i due casi di Covid hanno rimandato tutto al 19 settembre. Una settimana di stop per tutti e Milly Carlucci fa gli scongiuri, chiede al pubblico di farli per lei e il reality show. In collegamento c’è anche Samuel Peron, è lui insieme a Daniele Scardina uno dei contagiati. E’ dispiaciuto, ringrazia Milly Carlucci ma tutto procede come se niente fosse accaduto. A Ballando con le Stelle per le prime prove hanno utilizzato le distanze, un quadrato a terra evitava alla coppia di ballerini di ballare troppo vicini. Metodo superato con i tamponi effettuati ogni 4 giorni, è così che hanno scoperto i due casi di contagio.

MILLY CARLUCCI: “NON HO MAI CAPITO CHE ERO BELLA”

Possibile che la Carlucci non sia inconsapevole della sua bellezza? Sarà di nuovo in onda in prima serata e ancora una volta appare più giovane del passato. Pelle perfetta così come il fisico. Nulla fuori posto e Serena Bortone la accompagna allo specchio per un’intervista molto più personale. Milly Carlucci racconta che quando era ragazzina andavano di moda le donne molto magre, senza seno, lei era una sportiva, alta con i muscoli. Questo non la faceva sentire bella, con il passare degli anni ha scoperto altro di se stessa ma confessa che il suo animo è romantico e fragile, poco legato alla sua fisicità.

La conduttrice di oggi è un altro giorno sottolinea che tutti le dicono che è sempre così perfettina, ma è davvero così, sempre? Milly spiega che se va in onda di sabato sera non può presentarsi sciatta nella casa degli italiani. La domanda è però un’altra e racconta che in casa come tutte usa infradito, pantaloncini, ha i capelli legati e anche quando lavora ogni giorno non si trucca e indossa i jeans. Noi la immaginiamo così come la vediamo, magari con le infradito, i capelli raccolti e senza trucco ma perfettina sempre, meravigliosa così com’è.