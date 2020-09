La disperazione di Adua Del Vesco messa sotto pressione da Myriam Catania al GF Vip

Adua Del Vesco vorrebbe uscire dalla casa del GF Vip, lo dice mentre Myriam Catania cerca di tirarle fuori quello che ha dentro ma anche di fare capire ai telespettatori e agli altri inquilini che Massimiliano Morra non è certo un mostro. “Tu lo stai dicendo in televisione perché evidentemente ne vuoi parlare…” sottolinea Myriam ma Elisabetta Gregoraci cerca di proteggere Adua: “Magari per il dolore ancora c’è…”. “Adua, ma quanti anni hai, sei una donna ma se inizi a lanciare la bomba sei tu che scegli quel percorso altrimenti dici che sei stata molto male e non ne vuoi più parlare” ed è sempre Myriam Catania a incalzare a volere continuare a parlare delle accuse che la Del Vesco ha lanciato contro Morra. La doppiatrice si riferisce al suo modo di andare contro l’ex fidanzato, alle urla contro lui: “Come se avesse fatto una cosa estremamente grave”. Per Myriam sono dinamiche normali in una coppia, si litiga, si sbaglia, si fa pace ma Adua poi la blocca, all’improvviso non vuole più parlarne.

ADUA DEL VESCO: “MASSIMILIANO NON MI HA MAI MESSO UN DITO ADDOSSO”

“Agisco d’istinto perché è una persona a cui ho voluto molto bene e mi ha fatto male. Non ci sono solo le mani addosso che possono fare male e ci tengo a precisare che lui non mi ha messo un dito addosso”. Poi la parola “coppia” blocca l’attrice, Adua è in lacrime: “Basta veramente cerchiamo di non parlarne più… veramente vorrei uscire perché non ce la faccio più perché a casa ho dei genitori e ho un ragazzo e non ce la faccio più se devo parlare di questa cosa… E’ da appena siamo entrati”. Adua Del Vesco vorrebbe davvero uscire dalla casa del GF Vip? Si sente sola, vorrebbe un aiuto, forse ha tirato tutto fuori troppo presto.

“Tu cerca di trovare il modo migliore perché non se ne parli” le consiglia Myriam Catania, è lei l’unica che non si limita a consolarla ma tenta di farla ragionare, farle capire magari dove sbaglia e anche aiutare Massimiliano Morra che lei ha contributo a dipingere un po’ come il cattivo tra i due.