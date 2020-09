Ballando con le Stelle 2020: subito una eliminazione shock, i social salvano Antonio Catalani

È stata una puntata piena di spunti interessanti la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020: il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Nel corso dell’appuntamento andato in onda lo scorso sabato 26 settembre 2020, la trasmissione si è dovuta destreggiare fra filmati pieni di emotività, l’imprevisto capitato a Raimondo Todaro (che ha costretto Elisa Isoardi a ballucchiare da sola), le polemiche bonarie di Costantino della Gherardesca e quelle feroci di Alessandra Mussolini.

Nel corso della seconda puntata, c’è stato tempo anche per la performance dei Ricchi e Poveri e soprattutto è stata messa a segno la prima vera eliminazione dopo lo scherzetto “bonus” di sette giorni fa. A decretare questa eliminazione è stato per la prima volta il voto sui social e non il classico televoto, che è stato definitivamente abolito dalla trasmissione. Ma chi è il primo eliminato di Ballando con le Stelle 2020?

Ballando con le Stelle 2020: la classifica della seconda puntata

Dopo il primo giro di esibizioni, la classifica tecnica realizzata dai voti dei cinque giudici in studio è stata la seguente: ultimo Costantino Della Gherardesca con soli 11 punti, Ninetto Davoli dodicesimo, Antonio Catalani in undicesima posizione e Barbara Bouchet un gradino sopra di lui con 23 punti.

A metà classifica troviamo: Alessandra Mussolini con 27 punti, Daniele Scardina con 31 punti, Lina Sastri con 33 punti, Gilles Rocca con 35 punti attaccatissimo a Rosalinda Celentano con 36 punti e Tullio Solenghi con 37 punti. Altro ingorgo, invece, sul podio: bronzo per Vittoria Schisano (39 punti), argento per Elisa Isoardi (32 punti + 10 di bonus) e in vetta Paolo Conticini con 43 (23 punti + 10 di bonus).

Come da tradizione, però, la classifica viene ribaltata dal tesoretto: Alberto Matano assegna 25 punti aggiuntivi a Elisa Isoardi e i Tribuni ne assegnano altri 25 a Ninetto Davoli. Ragion per cui, nel fondo della classifica rimangono: Costantino Della Gherardesca 13esimo, Barbara Bouchet 12esima e Antonio Catalani 11esimo.

Ballando con le Stelle 2020: lo spareggio della seconda puntata

Dopo il momento dei coni, scopriamo che Costantino Della Gherardesca è riuscito a ribaltare il risultato della classifica combinata grazie al voto dei social. E dunque, matematicamente parlando, allo spareggio finale sono andati Barbara Bouchet e Antonio Catalani. L’attrice cult contro il giovane artista.

Dopo due performance particolarmente arronzate, i voto social ha rivelato il nuovo verdetto: a lasciare la gara è Barbara Bouchet, che aveva raccolto solo il 46% delle preferenze. Il bell’Antonio, invece, ha convinto il 54% dei social-votanti.