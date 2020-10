Rosalinda Celentano: problemi al ginocchio e la paura di saltare Ballando con le Stelle

Dopo il naso rotto di Alessandra Mussolini come sta Rosalinda Celentano? Un problema al ginocchio per la Celentano ed è inevitabile la battuta di Eleonora Daniele a Storie Italiane: da Ballando con le Stelle a Ballando con l’ospedale. Questa edizione già difficile a causa del Covid si complica puntata dopo puntata. Prima Raimondo Todaro con l’intervento d’urgenza all’appendicite, poi la caduta di Alessandra Mussolini e il suo naso rotto e adesso anche Rosalinda Celentano ha qualche problemino. Sui social le notizie viaggiano veloci e subito dopo le prove ieri è stata Tinna Hoffmann a mostrare la sua ballerina con il ghiaccio al ginocchio rivelando il problemino. Oggi ospite in collegamento a Storie Italiane sempre Tinna ha aggiunto qualche altra notizia.

ROSALINDA CELENTANO SARA’ A BALLANDO CON LE STELLE SABATO PROSSIMO

Samuel Peron è risultato negativo anche al secondo tampone e sta per tornare a Ballando con le Stelle, possibile che sarà Rosalinda Celentano a saltare la prossima puntata? “Rosalinda in questo momento è dalla fisioterapista. Ha avuto un po’ di problemi col ginocchio. Speriamo che passi tutto presto e che stia benissimo così ci alleniamo già oggi e sabato si balla” il suo commento a Storie Italiane. Intanto, Milly Carlucci non riesce a stare tranquilla, risolto un problema con un concorrente ballerino o un maestro di danza ne arriva subito un altro. Tra due sabato la conduttrice sarà la ballerina di Samuel Peron, a lui il ruolo di ballerino per una notte.

Tina Hoffmann mantiene alta l’allegria, dopo il collegamento a Storie Italiane conferma che Rosalinda sta un po’ male con la gamba ma stanno cercando si superare tutto, proseguono con le prove ed è certa che sabato saranno in coppia sulla pista di Ballando con le Stelle. Chiede il sostengo di tutti sui social con i voti e con l’entusiasmo, ne hanno bisogno perché anche loro due si aggiungono alla lista di chi in questa edizione è in difficoltà.