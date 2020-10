Stefania Orlando in crisi al GF VIP 5: si sente inutile

Giornata no per Stefania Orlando che questa mattina si è svegliata con un chiodo fisso. Non è di buon umore e si confessa con Tommaso Zorzi, con il quale ha legato moltissimo in questo primo mese in casa. Il motivo del suo malessere è legato al fatto che Stefania pensi di non avere un peso specifico per questo gioco. Le settimane sono passate e inizia a credere di essere “inutile” se così possiamo dire. “Sono il vuoto cosmico” ha detto Stefania al suo amico Tommaso Zori ma l’influencer la prende in giro bonariamente, dicendo che quando quello è il suo primo pensiero riferito a lei, poi c’è la noia! Per cui non è vero che è il vuoto, visto che in casa per Tommaso la sua presenza è invece fondamentale. Ad accorgersi del fatto che Stefania stesse piangendo in bagno, anche Myriam che ha cercato di consolare la donna. “Ti sei svegliata male, vedrai che tra due ore va tutto bene” le ha detto Tommaso prendendo il posto di Myriam e consolando la sua amica.

TOMMASO ZORZI CONSOLA STEFANIA ORLANDO CHE E’ IN CRISI

Arrivano anche Myriam e Pierpaolo a rassicurare la donna, e l’attrice fa notare a Stefania che questi momenti fanno bene a tutti, aiutano anche a riflettere. E insieme hanno condiviso quindi un momento. Non è vero che la sua presenza è inutile.

Zorzi poi dà un’altra botta di autostima a Stefania: le dice che lei e Myriam sono le due uniche persone a fare discorsi interessanti e che senza di lei nella casa del GF VIP 5 non ci sarebbe nessuno che lo capisce al primo sguardo. Per cui basta pensare di essere noiosa o inutile, deve tirarsi su e tornare a essere la Stefania di sempre.

Tommaso le ha poi suggerito di cucinare insieme delle ottime coscette di pollo per dare una svolta a questa giornata!