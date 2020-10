Dayane Mello racconta bugie al GF Vip 5, le rivelazioni di Stefano Sala: madre assente

Le vicende nella casa del Grande Fratello Vip 5 si fanno sempre più intriganti. Una delle protagoniste del reality show di quest’anno è Dayane Mello. Negli ultimi giorni ha avuto modo di parlare della sua famiglia e, in particolar modo, di sua figlia Sofia avuta insieme al suo ex Stefano Sala. La bella modella brasiliana non si è risparmiata in merito a questo argomento. A suo dire la figlia sarebbe stata cresciuta da Sala e dalla famiglia di lui alla quale deve tanto visto che lei ha potuto continuare a lavorare. Ma Dayane nella casa si è lasciata andare anche ad altre considerazioni, che non erano molto piaciute a Stefano, e soprattutto a Dasha, sua moglie. Viste le dichiarazioni nella casa del GF Vip 5, anche Stefano ha voluto dire la sua rilasciando un’intervista proprio a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini.

Stefano Sala contro la mamma di sua figlia Dayane Mello: al GF Vip 5 solo falsità?

“Dayane l’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro lei é rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi é arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile” ha spiegato Stefano Sala. L’uomo ha raccontato che nessuno dei due ha mai pensato di non tenere la figlia. “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi e un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti” ha poi svelato Sala sulla relazione con la Mello. “Le ho provate tutte per recuperare il rapporto, ma niente. Dopo qualche disguido, chiamiamolo cosi. Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro” ha precisato ( volendo sottolineare che quello che dice Dayane, ossia che lei lavora solo per assicurare a sua figlia un presente e un futuro, non sarebbe del tutto vero).

GF Vip 5, Stefano Sala contro Dayane Mello: “Racconta bugie, una madre assente”

Stefano Sala ha poi affermato che Dayane racconta molte bugie con una bambina di mezzo. “Quando uscirà dovremo discutere molto bene e seriamente di alcune cose” ha infatti affermato. Sala ha spiegato che Sofia quando torna da scuola racconta che i compagni le chiedono se ha visto che quello fa sua madre nella casa del GF Vip 5. “Se la vicenda dovesse prendere una piega più pesante saprò come comportarmi” ha affermato Stefano in merito ai comportamenti della Mello nel reality di Canale 5. Anche Sala partecipò al Grande Fratello e in merito a questo ha spiegato: “Dovevo lavorare per portare avanti la mia bimba e farla mangiare, data la madre assente da questo punto di vista“.

Alfonso Signorini deciderà di mostrare questa intervista a Dayane in casa, in modo che abbia modo di rispondere? Ricordiamo che questa settimana la brasiliana è al televoto.