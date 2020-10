Marco de Angelis sta male, le parole di Vittoria Schisano: “Febbre alta, non riesce a parlare”

Li abbiamo lasciati alle prese con un possibile spareggio, li ritroveremo in pista? Difficile a dirsi visto quello che sta succedendo nelle ultime ore. Mai come quest’anno Ballando con le stelle sembra essere una serie medical, più che un programma di ballo. Ogni settimana uno dei protagonisti del programma ha dei problemi di salute e questa volta tocca al maestro Marco de Angelis. In una diretta fatta su Instagram, Vittoria Schisano parla dei problemi di salute del suo insegnante, sfogandosi con Giovanni Ciacci e spiegando quello che farà, qualora Marco, non dovesse farcela. Oggi è mercoledì e Vittoria non si è mai allenata con il suo maestro e considerato che sabato sera dovrà andare allo spareggio con Rosalinda Celentano, le cose si complicano e anche parecchio…

Specifichiamo subito che Marco non sembra avere nulla che possa far pensare al covid 19. La sua sarebbe solo una brutta intossicazione alimentare che però gli ha causato anche febbre alta e altri malesseri che non gli hanno permesso, almeno in questi due giorni, di allenarsi con Vittoria.

MARCO DE ANGELIS STA MALE: VITTORIA SCHISANO NON SI ARRENDE

La vip nella sua diretta Instagram spiega:

Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati. La febbre si è protratta fino a oggi. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia. Poi l’ansia è andata un po’ via perché siamo risultati tutti negativi al tampone.

E ancora:

Sembra che Marco abbia avuto un’intossicazione alimentare importante. Non riesce a parlare, ha la febbre alta. Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta

Cosa succederà quindi nella settima puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda sabato sera? Vittoria prova a dire la sua:

Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini.

Dopo i due casi di covid 19, dopo l’appendicite di Raimondo Todaro, dopo il piede fasciato della Isoardi, adesso c’è anche l’intossicazione alimentare. Milly Carlucci non si è fatta mancare davvero nulla per questa 15esima edizione di Ballando.