Paolo Brosio smaschera Zelletta ma al GF VIP 5 fanno finta di nulla. Andrea nega (VIDEO)

Che imbarazzo nella puntata del Grande Fratello VIP 5 quando per Paolo Brosio è arrivata la busta nera con la punizione. Per l’ennesima volta in questa edizione, si vede quello che si vuol vedere e si sente quello che si vuol sentire. Eppure Paolo Brosio, da buon giornalista qual è ( lo ha ricordato nel confessionale che non riesce a stare senza dare notizie) lo ha detto in modo chiaro ad Alfonso Signorini dopo l’una di notte: “Dovreste anche considerare chi nella casa c’era ed è uscito ed è rientrato” ma il conduttore del Grande Fratello VIP ha fatto finta di nulla, eppure ci è sembrato che abbia sentito più che bene quello che veniva detto. E siccome Brosio la questione della nomination e della punizione non l’ha proprio mandata giù, non è stato zitto e una volta finita la puntata, si è confrontato con Zelletta che ha continuato a negare. Ha continuato a ribadire che dove stava lui non aveva il cellulare, eppure vi abbiamo fatto l’elenco di tutto le cose che ha detto ai concorrenti. Ecco immaginare che nella casa entrerà Selvaggia Roma, non è che è una di quelle intuizioni che si ha, manco fosse un sensitivo…

Paolo Brosio ha spiegato in tutti i modi a Signorini che quando i ragazzi parlavano con lui, chiedevano solo conferme, di cose che qualcun altro aveva detto. Ma il conduttore ha fatto finta di nulla. E allora alla fine della puntata, Brosio ha cercato di far capire a Zelletta che non ha voluto fare la spia ma che le cose stanno in modo diverso.

ANDREA ZELLETTA SMASCHERATO DA PAOLO BROSIO NEGA TUTTO

Sappiamo che non sono stato l’unico. Per desiderio di ricambiare il vostro affetto faccio finta di nulla. Però la matematica è chiara, 2+2 fa 4. Quando io ho detto 2 c’era già 2. Al risultato ci siamo arrivati con la conferma mia, ma con cose che un altro aveva già detto. Per questo io mi sono sbilanciato e ho annuito. Ho voluto specificare tutto sia con Alfonso che qui

Andrea ha ribadito che dove era lui, non aveva nessun contatto e non aveva modo di scoprire nulla…Eppure, di cose ne ha scoperte e riferite. Qui la lista, per chi se la fosse persa

Mai avremmo pensato di dover difendere Paolo Brosio che meritava certamente una punizione ma Andrea Zelletta, ne avrebbe dovuta ricevere una ancor più pesante…