Andrea Zelletta spoilera anche l’ingresso di Selvaggia Roma: gli autori non hanno sentito neppure questo?

Quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 5 è davvero imbarazzante. Da un lato Paolo Brosio che continua a fare le sue orazioni in merito a quello che pensa del covid 19 e parla anche di come ha cercato di far si che il tampone fosse negativo, dopo aver continuato a essere positivo più volte ( cosa per la quale sarebbe dovuto essere espulso immediatamente). Ma non solo: le frasi negazioniste, tutte le cose dette in queste ore sono davvero aberranti ma a quanto pare, a casa si sente tutto, mentre gli autori e la produzione del GF, ascoltano poco; e poi c’è Andrea Zelletta che, misteriosamente è uscito dalla casa ( non è dato sapere perchè, ma anche in questo caso le contraddizioni sono tante). Il concorrente è rientrato in casa con un look diverso, capelli tagliati, a detta dei fans del GF VIP 5 ma non solo. Ha raccontato ai suoi amici di esser stato rinchiuso per un giorno intero in Hotel, dove non ha avuto neppure modo di vedere la puntata in diretta. Senza cellulare, senza contatti, solo con un libro. Peccato che poi, di rivelazioni ne abbia fatte.

-Ha parlato della positività al covid di Cristiano Ronaldo

-Ha parlato di alcuni nuovi acquisti della Juventus e di come sta andando il campionato

-Ha detto a tutti che il programma durerà almeno fino a Natale ( in realtà dovrebbe andare in onda, stando a quanto ha riferito Blogo, fino a febbraio)

-Ha parlato dell’entrata in casa di due concorrenti nuovi, dicendo che saranno Selvaggia Roma e Stefano Bettarini ( il nome del calciatore poi è stato fatto da Pierpaolo che ovviamente da qualcuno lo avrà sentito)

ANDREA ZELLETTA SPOILERA L’ENTRATA IN CASA DI SELVAGGIA ROMA

E per non farsi mancare nulla, come si può vedere anche dal video che vi riportiamo qui, ha annunciato ad Elisabetta Gregoraci e a Enock, chi entra nella casa. Zelletta che spoilera anche l'entrata di Selvaggia Roma.



Il comodino ha portato lo spoiler in trasmisione. Il comodino dovrebbe essere squalificato. #GFvippic.twitter.com/2A015MfcU6 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 2, 2020

“Secondo me” dice Andrea, già perchè ha potuto avere una sensazione così, a pelle, senza nessun indizio, un nome buttato a caso da sensitivo. Ma davvero bisogna continuare a pensare che chi segue questo reality anche solo con l’obiettivo di farsi una risata e passare qualche ora in leggerezza, debba assistere a queste pantomime? I telespettatori a casa sono dotati di neuroni anche funzionanti e le prese in giro, non vanno in nessun modo bene. C’è solo una cosa da fare, e anche rapidamente, squalificare Zelletta per quello che continua a fare in casa, e subito.

Non solo, come molti spettatori hanno notato nelle ultime ore, c’è una strana migrazione verso la stanza blu di alcuni concorrenti, in particolare uno strano avvicinamento a Tommaso Zorzi, forse perchè qualcuno sa che ha vinto il televoto dei preferiti del pubblico con oltre il 40% delle preferenze?