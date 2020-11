Selvaggia Roma smaschera Enock tra baci e messaggio? Dai social il commento di Giorgia

Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 dicendo di aver avuto una breve relazione, frequentazione, con Pierpaolo Pretelli. Due baci e poi una bella amicizia perchè non ci sarebbe stato altro, anche se lei dice di non essere insensibile al fascino del concorrente del GF VIP 5. Ma non solo, Selvaggia ha detto di aver avuto anche in flirt con Enock che però, dopo la diretta, ha smentito di aver incontrato la ragazza in situazioni intime. Nega ogni bacio che la Roma dice invece di avergli dato…E nella notte c’è stata anche una forte discussione tra i due con Selvaggia che ha aggiunto un tassello: Enock non vorrebbe ammettere di questo incontro, con relativi baci, perchè è successo quando lui e Giorgia, la sua attuale fidanzata, stavano già insieme. Il fratello di Mario Balotelli ha negato tutto, e per come lo abbiamo visto in casa in altre occasioni, è stato fin troppo pacato, viste le accuse che la Roma gli ha fatto. Ma Selvaggia ha intenzione di portare avanti la sua posizione e per questo continua ad aggiungere anche altri dettagli. Nel frattempo Dayane Mello accusa Tommaso di esser come sempre colui che va a mettere la miccia facendo delle domande, riferendolo a Enock…

E Giorgia, la fidanzata del concorrente del Grande Fratello VIP da che parte sta?

LA RISPOSTA DI GIORGIA LA FIDANZATA DI ENOCK ALLE PAROLE DI SELVAGGIA ROMA

La fidanzata di Enock, dopo aver ascoltato le parole del suo ragazzo, che racconta anche del fatto che a scrivere a Selvaggia era stato un amico dal suo cellulare, ha voluto commentare sui social con una frase iconica che abbiamo già sentito nella casa del Grande Fratello VIP, ma in un’altra edizione. Era stata Giulia de Lellis a pronunciarla nei confronti di Asia Nuccetelli, troppo vicina ad Andrea Damante. Sembra passato un secolo eppure…Nostalgia a parte, la fidanzata di Enock ha stroncato subito Selvaggia, dimostrando di credere senza se e senza ma alle parole del suo fidanzato.

“E come direbbe qualcuno…Vai a giocare un po’ più in là. Ciao Magnifica!” ha scritto la fidanzata di Enock sui social, riferendosi appunto a Selvaggia Roma. Il caso è chiuso?