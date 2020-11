Selvaggia Roma accusa Enock di averla baciata mentre era già fidanzato e lui sbotta

Entrata da poche ore nella casa del Grande Fratello VIP 5, Selvaggia Roma ha già innescato diverse dinamiche. Dopo la diretta, i ragazzi si sono ritrovati tutti a tavola e hanno iniziato a parlare di quello che è successo nel corso della puntata ma non solo. Enock e Selvaggia Roma hanno avuto un confronto molto acceso. I ragazzi si chiedevano che cosa ci fosse stato tra di loro. Selvaggia ha spiegato che non ci sono stati solo dei messaggi sui social ma anche altro. Cosa che Enock non ha affatto gradito. E allora la Roma, che non piace passare come colei che non racconta la verità, ha iniziato a scendere nei dettagli, spiegando che forse il fratello di Balotelli non vuole sentire la sua versione dei fatti perchè non gli conviene. A detta di Selvaggia infatti, il loro bacio ci sarebbe stato mentre Enock era già fidanzato con Giorgia.

Ma vediamo che cosa si sono detti i due in questo accesissimo scontro.

SELVAGGIA ROMA VS ENOCK: E’ GIA’ SCONTRO DOPO LA DIRETTA DLE GF VIP 5

Enock a tavola, di fronte a tutti, ha detto che non c’è stato nessuno bacio. La Roma quindi ha sbroccato, dicendo che lei di certo non entra in un reality per dire cose non vere, non ne avrebbe motivo. Di sottofondo Dayane prendeva le difese di Enock, dicendo che se anche ci fosse stato era un bacio in discoteca e la cosa finisce lì. Ma Selvaggia non ci sta e aggiunge altri dettagli:

Perché mi devi far passare per matta? C’ho anche i messaggi e c’ho pure un amico che può testimoniare. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero

Mentre Selvaggia continuava a dire tutto ciò, Enock continuava a sua volta a ribadire “tu sei pazza, tu sei pazza“.

Selvaggia, che ha anche detto di avere dei messaggi che provano quello che sta raccontando, ha poi continuato:

Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Non ha senso, non ho parole. Fai più bella figura a non dire altro. Sei uno sfigato che chiami le donne per venire da te in albergo, mi hai chiamato alle sei di mattina perché eri ubriaco, sei penoso. A me non mi fai passare per una matta che si bacia la gente a caso, sei peggio di tuo fratello

Enock ha ribadito che Selvaggia si sta inventando tutto, che non è vero…Ha detto di non averla mai invitata al suo tavolo e che tra loro non c’è stato niente. Sarà solo la prima di tante litigate quella vista ieri sera in casa ? Di certo Enock potrà smettere di essere il solito comodino che abbiamo visto in questi giorni, se stuzzicato nel modo giusto dalla Roma. Vedremo.