Chi ha mandato l’aereo a Pierpaolo Pretelli per dirgli che Elisabetta lo sta aspettando?

Quello che sta succedendo in questa edizione del Grande Fratello VIP 5 è davvero surreale. Tutte le persone dotate di un cervello pensante hanno capito sin da subito che tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non sarebbe mai potuto succedere nulla. Ma non perchè lui è un ragazzo più giovane o per una questione di vil denaro, ma semplicemente perchè a Elisabetta, per sua stessa ammissione, un ragazzo con cui non ha nessun dialogo, ha poco in comune e non riesce a vedere come un uomo con la U maiuscola, non piace. Tutto qui. Tutto così semplice. Per non parlare del fatto che anche a Pierpaolo non sembra che piacesse poi così tanto la cara Elisabetta.

Detto questo oggi pomeriggio è successo un fatto che ha dell’inquietante, permetteteci di dirlo. Perchè il fatto che qualcuno abbia speso dei soldi per mandare questo aereo al Pretelli, è davvero bizzarro. A meno che non sia stato Flavio Briatore al quale i mezzi per fare uno scherzo non mancano.

CHI HA MANDATO L’AEREO A PIERPAOLO PRETELLI AL GF VIP 5?

Tornando seri: è possibile pensare che siano stati spesi dei soldi per far credere a Pierpaolo Pretelli che Elisabetta Gregoraci lo stia aspettando, dopo tutte le interviste che la stessa Eli ha rilasciato in tv in questi giorni? Elisabetta ha detto a chiare lettere che non ha nessun interesse per il Pretelli. Oltretutto l’atteggiamento di Pier nella casa, le ha fatto passare forse persino la voglia di avere una amicizia fuori.

Ecco tutti lo sanno e lo sa anche Pierpaolo che dal suo faccia a faccia con Elisabetta lo ha ben capito e non ne è stato turbato particolarmente. Poi però arriva questo aereo, che a essere maligni farebbe pensare che a mandarlo sia stato qualcuno che ha interesse nel fatto che si continui a parlare di questa inutile soap alla quale nessuno ha mai creduto. Un aereo con un messaggio che dice: “Pier Eli ti vuole, la verità è fuori, fidati-Fan”. Ecco sui social i Gregorelli, gruppo nato per sostenere Pier ed Eli, hanno smentito di essere i mittenti di questo messaggio. E allora chi è stato? Chi è che si sta facendo una favola ancora più favolosa di quella vissuta da Adua e Massimiliano?