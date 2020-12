Elisabetta Gregoraci a Verissimo addio a Pierpaolo, confida le prime parole di Briatore (Foto)

C’è chi avrebbe scommesso qualunque cosa che Elisabetta Gregoraci una volta uscita dalla casa del GF Vip avrebbe dimenticato Pierpaolo Pretelli e dalle anticipazioni di Verissimo sembra che sia già avvenuto (foto). La Gregoraci è tornata da suo figlio Nathan ma tra le prime voci che ha sentito dopo il reality show c’è stata quella di Flavio Briatore. Non è mai uscito dalla sua vita e infatti al Grande Fratello Vip sembrava ci fosse anche lui. E’ questo che ha infastidito molto l’ex marito, era presente in troppe discussioni. Sarà stato questo l’unico rimprovero di Briatore alla showgirl calabrese? A Verissimo Elisabetta Gregoraci ha raccontato molto della sua partecipazione al GF Vip ma ha anche raccontato il suo presente, cosa gli ha detto suo figlio appena l’ha abbracciata e cosa ha scoperto lei. Era ignara di tutto ovviamente e confessa di avere pianto quando ha scoperto che le persone che credeva amiche hanno detto cose false e orribili mentre era nella casa.

ELISABETTA GREGORACI PARLA AL PASSATO DI PIERPAOLO PRETELLI

Conferma che è stata un’amicizia speciale ma niente altro e suo figlio era geloso di quegli abbracci tra lei e Pierpaolo: “Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia” dunque è tutto finito, i pochi che credevano in una possibile storia d’amore smettano di sognare.