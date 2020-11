Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi sbotta contro Pier: “Non mi fidanzerei mai con te”

Confronto molto acceso questa notte dentro la sauna tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Mentre Giulia Salemi dopo il passaggio dall’aereo che le faceva capire di non intromettersi in questa relazione speciale, ha cercato di fare dei passetti indietro, il nostro caro Pier invece, sembra avere un interesse per la Salemi ( o forse è una tattica per far ingelosire la donna che gli ha rubato il cuore, chi lo sa). Sta di fatto che Elisabetta Gregoraci è gelosa di Giulia e nel faccia a faccia avuto con Pretelli non lo nasconde. Esordisce dicendo che lei non avrebbe nessun diritto di rimproverargli certe cose, visto che non sono niente e nessuno ma, in relazione al rapporto speciale che c’è stato tra loro, è Pier, a detta di Elisabetta, che dovrebbe avere il tatto giusto e capire che certe cose non si devono fare. Elisabetta quindi spiega che è delusa, soprattutto perchè potrebbe uscire e quindi si aspettava dal Pretelli un altro genere di atteggiamento.

Vediamo le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5.

LE PAROLE DI ELISABETTA GREGORACI: E’ GELOSA DI GIULIA SALEMI?

La Gregoraci dopo aver visto un avvicinamento nel ballo tra Giulia e Pier, fa notare che queste cose non le piacciono, che la fanno stare male. E commenta:

Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 3 ore dai. Tu sei monello è così. Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non mi piace. Eppure non parli proprio e questo è peggio. Ti dico che me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non ti frega nulla. Nemmeno mi hai detto ‘mi dispiace molto’. Ti vengo sempre a cercare io ultimamente. Sei tu che adesso sei concentrato su altre.

Elisabetta però ha anche delle altre preoccupazioni, sembra essere convinta che Pier parli male di lei. E gli fa delle domande ben precise. Non solo, spiega perchè fuori a suo dire, non potrebbe mai esserci una storia tra loro: