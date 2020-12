Tommaso Zorzi di nuovi in crisi minaccia di lasciare il GF VIP 5: “Sono arrivato”

Nonostante i sorrisi e la felicità per aver superato la nomination, la puntata del 18 dicembre 2020 del Grande Fratello VIP 5 per Tommaso Zorzi non è stata affatto semplice. E infatti, alla fine della diretta, l’influencer ha avuto una vera e propria crisi. Ripensando a quello che Signorini gli ha fatto vedere ( ecco perchè queste edizioni del GF VIP non hanno senso, visti i continui contatti con l’esterno che influenzano tutto), ha iniziato a credere che da fuori gli stessero mandando dei chiari messaggi. Comprendendo di aver sbagliato con Stefania, ha iniziato a farsi delle paranoie che lo hanno portato a pensare la casa del Grande Fratello VIP.

I reality di oggi non sono più credibili proprio per questo motivo: non puoi mostrare a un concorrente cosa si dice di lui fuori, puoi farlo con Filippo Nardi che sta per uscire ma non con Tommaso che ha scelto di nominare Stefania e che quindi dovrà pagare la conseguenza del suo gesto ( sempre che sia stato lui a decidere di farlo eh!).

TOMMASO ZORZI PRONTO A LASCIARE IL GF VIP 5

Convinto che sua sorella con quei tweets stesse mandando un chiaro messaggio, Tommaso ha dichiarato:

A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite. Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’. Lei mi stava mettendo in guardia fidatevi. Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia

E ancora:

Il mio agente se fa un post sul mio profilo e fa quello che ha fatto c’è un motivo. Non posso più pensare di stare qui.Ho deciso, vado via. Ragazzi era come se il mio agente avesse detto ‘torna a casa’. La mia avventura finisce qui.

Tra l’altro Tommaso mentre c’era la pubblicità su Canale 5 e invece la diretta era continuata su Mediaset Extra, in stanza da letto ha accusato Stefania di essersi “ringalluzzita” e di aver tirato fuori delle nuove accuse in puntata che si poteva risparmiare.

Lo sfogo è proseguito: