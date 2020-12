Grande Fratello Vip 5: Maria De Filippi dona a Tommaso Zorzi un regalo speciale

La puntata del 28 dicembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 si è aperta con una sorpresa molto speciale: in collegamento con gli studi Elios, al cospetto di Alfonso Signorini è apparsa Maria De Filippi. La conduttrice ha subito salutato tutti in studio, ha rivelato di seguire a singhiozzo il reality di Canale Cinque e di non amare particolarmente la fase delle nomination. Dal suo comodo banchetto – quello del concorrente di Sangiovanni di Amici 20 -, Maria De Filippi è stata invitata a fare una sorpresa ad uno dei vipponi della casa.

La sorpresa della De Filippi se l’è beccata Tommaso Zorzi in quanto, nel corso della settimana, l’influencer aveva nominato la conduttrice sostenendo che farebbe follie pur di lavorare con lei… persino fare le fotocopie. Una affermazione che è stata presa alla lettera dagli autori del Grande Fratello Vip 5…

Grande Fratello Vip 5: Maria De Filippi e la sorpresa a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato invitato a raggiungere la Mistery Room per una sorpresa. Signorini introduce la faccenda con un filmato che riassume le sue affermazioni su Maria De Filippi che, di li a poco, è apparsa sul grande schermo presente nella stampa. Zorzi rimane colpito: ripente di continuo “mi sento male”, trema e a fatica parla con la conduttrice che lo sprona a tranquillizzarsi. Tommaso Zorzi di nuovi in crisi minaccia di lasciare il GF VIP 5: “Sono arrivato”

In diretta, la De Filippi tesse le lodi di Tommaso Zorzi: “Ti ho rivalutato, sei molto intelligente, vedo che nascondi le tue fragilità ma è il lato più bello […] Siamo molto simili. Sai, essere malinconici non è una cosa negativa, anzi… ma ti chiedo di non mollare, fatti vedere per quello che sei!”. Poi torna sull’argomento lavoro mettendo alla prova l’influencer con una fotocopiatrice.

La conduttrice gli chiede due fotocopie, una tradizionale e un ingrandimento. Zorzi – con molta difficoltà – riesce a fare solo una fotocopia classica. Poco male: Maria De Filippi si accontenta e annuncia che la prova è stata comunque superata.

Possiamo dunque dire che Tommaso Zorzi entrerà a far parte della grande famiglia dei volti Fascino? E se sì, in quale programma tv defilippiano verrà collocato? Certo, fin tanto che l’influencer sarà ancora nella casa del Grande Fratello Vip 5, non lo sapremo mai…