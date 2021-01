Grande Fratello VIP 5 diffidato da Natalia Paragoni: l’annuncio di Signorini

Il Grande Fratello VIP 5 apre il 2021 con tanti auguri ma anche con una bella diffida. Questa è la rivelazione a sorpresa che Alfonso Signorini ha fatto nel corso della puntata del 4 gennaio 2021 del reality show di Canale Cinque, in occasione della prima puntata del nuovo anno.

Tutto è nato a causa di alcune ruggini maturate dopo un insolito regalo di Natale che Andrea Zelletta ha ricevuto dalla sua fidanzata Natalia Paragoni; un bigliettino insolito che la stessa ragazza spiegò in una comparsata nella casa qualche giorno prima di Capodanno. In quell’occasione, Signorini e altri “vipponi” hanno tirato in ballo teorie e presunte prove del fatto che Natalia avesse tradito Andrea Zelletta; lei ha negato, lui le ha creduto. Eppure, in settimana, l’ex tronista si è rattristato – scoppiando persino in lacrime – ripensando alla faccenda e alla accuse piovute come un fulmine a ciel sereno…

Grande Fratello VIP 5 diffidato da Natalia Paragoni:

La faccenda sembrava essersi circoscritta a quell’episodio. E invece Alfonso Signorini ha provato ad infilare nuovamente il dito nella piaga, chiedendo a Natalia Paragoni di partecipare ad un nuovo confronto televisivo con il suo fidanzato “recluso” a Cinecittà. La ragazza si è negata… e a fatto anche di più!

Nel corso della diretta del 4 gennaio 2021 di Grande Fratello VIP 5, infatti, Alfonso Signorini ha spiegato: “Questa sera Grande Fratello aveva invitato Natalia per dare a te ogni risposta ai tuoi dubbi. Ok? Purtroppo lei, e non ce lo aspettavamo, ha deciso di rifiutare il nostro invito. E questa sera non è voluta venire qui a parlarti. Ma ti dico un’altra cosa: ci ha fatto arrivare anche una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi chiaramente rispettiamo; anche perché, secondo quanto dice Natalia, quello era stato detto nella casa non corrisponde al vero. È una reazione che ci ha colto un po’ di sorpresa; una reazione anche un po’ troppo formale e dura. Se vogliamo, anche nei tuoi confronti…”.

Questo rinfaccio è stato condito da alcune frasi di circostanza di Zelletta (che ribadisce la sua piena fiducia nei confronti della sua fidanzata) e di Signorini, che incredibilmente ha invitato il concorrente a lasciare la casa del Grande Fratello qualora ritenesse necessario approfondire con la sua ragazza di questa presunta scappatella estiva.