Sonia Lorenzini parla della diffida di Natalia Paragoni al GF VIP ma non solo: situazione pesante

Sonia Lorenzini è tornata a parlare di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma anche fuori. Lei che è molto amica di Natalia Paragoni e di Andrea Zelletta, prova a spiegare che cosa è successo negli ultimi giorni e perchè alla fine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia deciso di diffidare il programma. E’ abbastanza chiaro a dirla tutta: dal reality di Canale 5 sono arrivate accuse pesantissime. Perchè non si è parlato solo di un presunto tradimento ma si è andato oltre. Infatti Tommaso ha più volte riportato quello che Dayane ha raccontato agli altri: ossia che Natalia dopo la notte di passione con questo imprenditore, si sarebbe fatta fare diversi regali, non solo per lei ma anche per sua madre. Qui si va ben oltre il tradimento. E se Zelletta in casa non ha avuto nessuna reazione ( difficilissimo comprendere come si stia in silenzio di fronte ad accuse di questo genere alla propria donna), Natalia consigliata probabilmente da qualcuno, ha fatto la sua mossa.

Intervenuta in una nuova puntata di Casa Chi, Sonia Lorenzini ha detto la sua su questa diffida.

Sonia Lorenzini torna a parlare della diffida di Natalia Paragoni al GF VIP 5

Le parole di Sonia a Casa Chi:

Sapevo dell’intenzione da parte sua di diffidare il GF. Credo l’abbia fatto per tutela sua d’immagine. Le accuse uscite da Dayane e non solo stavano diventando pesanti e un pochino forti per una ragazza. Credo che abbia proprio diffidato anche Dayane. L’ha fatto per tutelare la sua persona.

Grande Fratello VIP 5 diffidato da Natalia Paragoni: l’annuncio di Signorini

E ancora: