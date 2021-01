Lorella Cuccarini assente ad Amici 20: positiva al covid 19

Si sta registrando in queste ore la nuova puntata di Amici 20 per lo speciale del sabato che vedremo il 9 gennaio 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10. La notizia che è stata data dalle pagine social che seguono il programma ( su Twitter da Amici News) sta facendo il giro del web e vorrebbe Lorella Cuccarini assente dalla registrazione. L’insegnante di Amici 20 avrebbe partecipato alla registrazione odierna del talent di Canale 5 in collegamento da casa in quanto positiva al covid 19. Lorella al momento non ha confermato nè smentito questa indiscrezione. Ma come saprete, le persone che riportano le anticipazioni di Amici, generalmente hanno delle “talpe” nel pubblico che vi assiste, per cui si tratta al 90% dei casi di notizie più che affidabili.

Lorella Cuccarini positiva al covid 19: non sarà presente in studio

La Cuccarini quindi avrebbe seguito la puntata da casa il che ci fa capire, quanto meno, che sta bene. L’ultimo post sui social di Lorella è di Capodanno, giorno in cui ha condiviso una immagine insieme a suo marito e ai suoi figli. Probabilmente proprio in occasione del rientro nel talent di Canale 5, con i tamponi da effettuare per controllare il proprio stato di salute, la Cuccarini potrebbe aver scoperto di essere positiva al covid 19.

L’insegnante sarà comunque protagonista della puntata che vedremo sabato visto che, uno dei suoi allievi, Riccardo, andrà in sfida e a giudicare saranno proprio lei, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Non possiamo che fare un augurio di pronta guarigione a Lorella Cuccarini!