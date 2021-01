Grande Fratello VIP 5, Maria Teresa Ruta sbrocca: Russo? Buttatemi fuori

Dopo quasi cinque mesi di reclusone nella casa del Grande Fratello VIP 5 i nervi iniziano a saltare, soprattutto ai concorrenti che per primi sono entrati a far parte di questa edizione extralarge del reality. Lo sa bene Maria Teresa Ruta che, nella serata del 12 gennaio 2020, è andata su tutte le furie dopo l’ennesima stoccatina che le è stata rivolta a tavola.

Tutto è nato durante una chiacchiera fra alcune vippone: si stava amabilmente discutendo fino a quando, in maniera tutt’altro che maliziosa, Giulia Salemi ha tirato fuori un argomento un po’ scomodo, ovvero il russare di Maria Teresa Ruta. Un rinfaccio che alla conduttrice non è andato a genio tanto da vedersi costretta ad una reazione emotiva. Ma se dapprima è stata confortata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, in seguito la Ruta si ha preferito provare ad isolarsi in piscina…

Grande Fratello VIP 5, Maria Teresa Ruta ha una crisi di nervosismo

La conduttrice si è diretta a bordo piscina per cercare un po’ di pace nell’isolamento. Peccato, però, che sia stata inseguita da un folto gruppo di vipponi che hanno provato a riallacciare un dialogo con lei. Maria Teresa Ruta non era dell’umore giusto: “Basta! P*rca putt*na! Ho ragione? Non ho ragione? Basta! Mi sono rotta i c*glioni! Basta! Dormo in lavatrice! Non rompo a nessuno. Nessuno mi deve sopportare. E se qualcuno si avvicina a me non mi deve neanche rivolgere la parola! BA-STA! E se ballo è un problema. E se russo è un problema. E se rido è un problema. Ma c*zzo: io sono una persona! E se sbaglio, pago! Votatemi! Mandatemi in nomination! Basta!“. Dopo 120 giorni, MTR esplode e sclera pesantemente: "Basta, stasera dormo in lavatrice. Mi sono rotto i coglioni, non voglio più vedere nessuno. Sono una persona, cazzo"#mtrvip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/CpeWWERgZk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

La prima a sentirsi coinvolta dall’accaduto è Giulia Salemi, che accorre giustamente a porgere le sue scuse. Ma, come poi confermato dalla Ruta, quello sfogo è stata solo l’ultima goccia di altre reiterate accuse e sfottò che la donna stava ricevendo da ore da Cecilia Capriotti. Motivo? L’averla nominata nella puntata di ieri, 11 gennaio 2021.

Maria Teresa Ruta viene consolata da Stefania Orlando questa volta. Ma il mental breakdown della Ruta è pronto ad un secondo sfogo fiume: “Io ora ho paura di dormire… con la bocca aperta! Dormire sotto le coperte non ci riesco. Mi vergogno! Io sono brutta. Anche nelle clip sono brutta. Sono brutta sempre! Lo so che non sono rifatta ma sono brutta, ci penso e poi non dormo. E se dormo con la bocca aperta? Poi russo. E sento quella, e sento quell’altra…”.

Dopo urla e pianti, la situazione torna ad una regolare chiacchierata condita da solo nervosismo.

(Sei un fiore comunque MTR) #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/5tdyIZrVbs— Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Nel mentre Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti hanno assisto alla scena da lontano, sedute comode nella veranda che sia affaccia al giardino della casa. Hanno commento l’accaduto con un po’ di puzza sotto il nato e, dopo una scambio di sguardi, si sono dirette in cucina per cenare e per cercare di tastare la situazione.

L'incredibile tatto e la delicatezza con cui SDG racconta il sentimento di una donna che ha appena avuto una crisi straziante #mtrvip #forzaMTR #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/SKLNfots88 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Dopo alcune conversazioni laterali con altri vipponi, Maria Teresa Ruta viene portata a chiarire con Cecilia Capriotti. La discussione si accende dopo poco: parolacce, presunte smentite e addirittura una accusa di tradimento che la Capriotti a sbattuto in faccia a Maria Teresa Ruta per la nomination fatta il giorno prima. Anche la Capriotti, presa dal momento, sembra scoppiare in lacrime.

Scoppia anche Cecilia: "L'ho visto come un tradimento. L'ho vissuto come un tradimento. Io ti vedo come una madre, Maria Teresa" #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2cMcKaSf0T — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Le lacrime della Capriotti, però, sembra essere lenitive: la donna dice di essersi sentita tradita ma al tempo stesso di esser dispiaciuta del comportamento che ha mantenuto nei confronti della Ruta. Tant’è che l’abbraccia… e la faccenda finisce a tarallucci e vino. Per ora.