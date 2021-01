Carlotta dell’Isola criticatissima per le sue extension inguardabili ma c’è un motivo doloroso nella scelta di portarle

L’acconciatura di Carlotta dell’Isola nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda l’11 gennaio 2021 era davvero inguardabile. Negli ultimi giorni le altre concorrenti hanno provato a sistemare in modo diverso i capelli di Carlotta dandole anche consigli ma non è semplice. Nel corso della puntata ieri, sui social si è molto parlato delle extension di Carlotta, davvero inguardabili. Ma forse non tutti sanno il perchè della scelta fata da Carlotta. Qualche giorno fa sia Giulia Salemi che Cecilia Capriotti, espertissime di extension, hanno provato a convincere Carlotta a toglierle dicendole che non le stanno più bene ormai, anche perchè a quanto pare non le sa gestire nel migliore dei modi. La Capriotti ha anche raccontato che Federico Fashion Style le avrebbe voluto fare una acconciatura nuova prima di entrare ma che lei, sapendo che sarebbe stato difficile gestire il tutto, ha preferito non farlo. Ha fatto questa confidenza a Carlotta, sperando di aiutarla a comprendere che forse sarebbe stato meglio toglierle.

Ma Carlotta ha dato la sua motivazione, spiegando perchè non se la sente di stare senza.

Le extension di Carlotta sono inguardabili ma c’è un motivo per il quale le tiene

La fidanzata di Nello ha spiegato alle sue amiche, senza scendere troppo nei dettagli, che in passato ha sofferto di bulimia e di anoressia e che ha perso molti capelli. Al momento quindi non ha una ricrescita regolare, per questo quando è a casa usa tutti i suoi prodotti. Non potendolo fare anche al GF VIp, preferisce quindi tenere queste extension per sentirsi anche meglio, visto che a quanto pare, ha pochi capelli.

Samantha ha cercato di far capire a Carlotta anche ieri, che sarebbe meglio con i suoi capelli naturali. Riusciranno le ragazze in casa, a farle capire che deve buttare via quelle extension? E forse Carlotta avrà anche modo di raccontare la sua storia, visto che da un mese a questa parte, per lei non c’è mai stato neppure un accenno di saluto in una diretta del GF VIP. Peccato.