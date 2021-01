Le scuse di Alfonso Signorini al GF VIP 5: “Avrei dovuto interrompere il teatrino”

Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda l’11 gennaio 2021, sono arrivate le scuse di Alfonso Signorini per quello che è successo la scorsa settimana tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il siparietto tra le due donne, che se ne sono dette di ogni, è stato particolarmente imbarazzante. Il conduttore, travolto dalla polemica per una settimana, se n’è reso conto e nella puntata di ieri ha fatto un mea culpa. Dignitoso e onesto da parte sua, peccato che però non abbiano fatto lo stesso Antonella Elia, in primis, e anche Samantha de Grenet. Perchè se è vero che l’opinionista ha sbagliato verso la De Grenet e verso le donne in generale, è anche vero che le parole di Samantha sono state altrettanto forti. Insomma un quadretto imbarazzante del quale entrambe avrebbero dovuto scusarsi.

E invece il solo a fare le scuse ai vipponi e anche al pubblico, è stato Signorini. La de Grenet tra l’altro, sembrava proprio essere in attesa delle scuse ( avrebbe dovuto aspettarsele anche dalla Elia, e poi farle a sua volta per lo spettacolo dato). Signorini lo ha fatto, l’Elia si è messa da parte, apparendo per tutta la diretta parecchio sottotono.

Dal Grande Fratello VIP 5 arrivano le scuse di Alfonso Signorini

Le parole di Signorini in diretta al GF VIP 5:

Certe cose forti erano eccessive ed inopportune […] Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore. Concludo dicendo che da parte mia ho fatto una mancanza e non ho problemi a dirlo: avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non l’ho fatto e non averlo fatto credo sia un grande errore e chiedo scusa. Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti del pubblico a casa. Ho sbagliato. Vi chiedo scusa. Mia mamma diceva ‘chi lava i piatti prima o poi ne rompe uno’ ed è successo, purtroppo.

Peccato che a questo discorso sia seguito l’ennesimo siparietto trash tra la Elia e la de Grenet che ci saremmo davvero risparmiati.