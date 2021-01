Grande Fratello Vip 5: Antonella Elia affronta De Grenet, ma è gara di insulti

Nonostante i buoni propositi per l’anno nuovo, Grande Fratello VIP 5 ha confermato la sua indole litigiosa: nella prima puntata del 2021 – andata in onda lunedì 4 gennaio -, Alfonso Signorini ha preparato in scaletta l’ennesimo dibattito con protagonista assoluta Dayane Mello (contro tutti) ed un insolito faccia a faccia fra due campionesse di gentilezza, ovvero Samantha De Grenet e Antonella Elia.

Con la scusa di dover risolvere alcuni conti in sospeso, infatti, la trasmissione ha deciso di spedire Antonella Elia nella Glass Room per imbastire una discussione ravvicinata fra l’opinionista e la “vippona”. Peccato, però, che il tutto sia degenerato dopo pochi minuti…

Grande Fratello Vip 5: Antonella Elia affronta Samantha De Grenet

Dopo la messa in onda di un filmato riassuntivo, ad aprire il dibattito è Antonella Elia che parte in quarta: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza. Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo?! Ma chi ti da il diritto di dire certe cose su di me? […] Chi sei, la Principessa sul Pisello? Con te non si può parlare perché sei una nobile? […] Tu hai una presunzione infinita!”. Grande Fratello VIP 5 diffidato da Natalia Paragoni: l’annuncio di Signorini

Poi però, la ex valletta di Mike Bongiorno passa alle offese e alle stilettate: “E arrivata la regina… del Gorgonzola! Nel massimo della sua carriera lei ha fatto la regina del Gorgonzola! E per due anni! Tesoro, sai che sei un po’ ingrassata ultimamente? Mi dispiace. Dovresti fare un po’ più di palestra… Si vede che stai cedendo al peso dell’età!“.

E poi, il colpo finale: “Ah, ma che bello! Sono di nuovo dentro la casa e davanti a me c’ho una str*nza! Ed è bellissimo darle della str*nza! Io sono una del popolo e ne vado fiera. Tu sei una borgatara ripulita male! […] Quanto mi stai sulle p*lle!“.

Insomma, un vero e proprio corollario di attacchi e insulti gratuiti su cui Alfonso Signorini si è fatto una grassa risata. Al contrario, Samantha De Grenet ha risposto educatamente alle gravi uscite fatte da Antonella Elia per poi accusare il colpo nel post – puntata. Forse è il caso che qualcuno rivolga le sue formali scuse visti i modi e il linguaggio adoperati in diretta tv.