Elena entra in sala prove e difende Rosa: la Celentano sbotta e reagisce malissimo (VIDEO)

La puntata di Amici 20 andata in onda oggi su Canale 5, ci ha mostrato qualcosa che ha infiammato i social. Elena d’Amario, vedendo l’accanimento, se così si può definire, di Alessandra Celentano verso Rosa, ovviamente come ballerina, non come persona, ha deciso di far notare che forse, si stava esagerando. Le parole di Elena hanno provocato l’ira della maestra che ha anche minacciato di sbatterla fuori dalla sala prove mentre Rosa, ha trovato conforto nelle parole della ballerina professionista di Amici. La Celentano ha invece continuato a ribadire il suo punto di vista. Sui social, durante il day time, il pubblico che segue il programma, si è schierato dalla parte di Elena in parte, ammirando anche la grande educazione con la quale ha detto la sua e si è fatta rispettare, nonostante alla fine la Celentano l’abbia comunque mandata fuori dalla sala prove, prima che terminasse l’orario delle lezioni. Altri invece hanno fatto notare che Elena non avrebbe dovuto immischiarsi.

Elena d’Amario affronta la maestra Celentano per difendere Rosa (Video)

Elena con grande calma ha cercato di spiegare che Rosa non ha studiato, che non ha mai fatto questo genere di lavoro ed è chiaro che si possa trovare in difficoltà. Ma la maestra ha ribadito che si aspetta che Rosa porti a termine la coreografia. Si aspetta che faccia le correzioni e invece si ritrova sempre allo stesso punto.

Rivediamo il video di questo momento

Punti di vista a confronto tra la maestra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario #Amici20 pic.twitter.com/bTCvmmgaiN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2021

Il pubblico come dicevamo, ha apprezzato molto l’atteggiamento di Elena. Ma allo stesso tempo molti hanno anche fatto notare che se forse, al posto della d’Amario ci fosse stato un altro, magari la reazione non sarebbe stata la stessa.

“Onestamente se quel discorso l’avesse fatto qualcun altro e non Elena tutti avreste dette peste e corna per aver difeso Rosa e che la Celentano ha ragione. Elena la adoro ma l’ho trovata fuori luogo” ha scritto una spettatrice su Twitter.

Come vedrete, non tutti si sono schierati dalla parte di Elena: “Puoi usare anche parole educate ma con un tono arrogante, presuntuoso e esagerato passi lo stesso per maleducata. A me la Celentano non piace ma Elena doveva stare al suo posto… anche meno” ha scritto una spettatrice su Twitter.

E’ stata anche la Celentano a ricordare a Elena che nella scuola esistono dei ruoli e che forse il suo non era quello di andare a prendere posizione in quel momento. E voi, da che parte state?