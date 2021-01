Game of games anticipazioni: quando inizia il nuovo programma di Simona Ventura

Sta per arrivare su Rai 2 un nuovo programma televisivo. Si chiama Game of games e sarà condotto da Simona Ventura. Si tratta di una vera e propria novità per l’Italia, un game show ispirato al format originale americano che vede la conduzione di Ellen De Generes. Game of games è stato girato in Portogallo, a Lisbona, come Simona ci aveva già anticipato attraverso alcune foto pubblicate sui social network qualche tempo fa. Ma quando inizia il nuovo programma di Rai 2 che vedrà Simona Ventura torna in prime time? La messa in onda è prevista per lunedì 15 marzo in prima serata su Rai 2 e sicuramente sarà un appuntamento da non perdere. Non ci resta che scoprire qualche dettaglio in più con le anticipazioni del nuovo programma che farà divertire di certo, grandi e piccini.

Game of games su Rai 2 con Simona Ventura: tutte le novità sul nuovo format

In che cosa consiste Game of games? Come si può già intuire dal titolo della trasmissione, ci saranno una serie di giochi che i protagonisti dovranno affrontare. Dopo Stasera tutto è possibile, Rai 2 propone un’altra alternativa alle famiglie che cercano in prima serata un momento di svago. Non dimentichiamo tra l’altro che Rai 2 ha perso quest’anno uno dei suoi cavalli di battaglia, Pechino Expresso, per cui cerca con La Caserma e con questo nuovo game che vede Simona Ventura protagonista, di trovare un nuovo format convincente.

Ma torniamo al gioco… Quelle che vedremo, saranno prove esilaranti e divertenti, nulla di estremamente complicato. I concorrenti dovranno sfidarsi nei vari giochi e soltanto i più bravi potranno arrivare ad affrontare l’ultima sfida, quella con cui poi si eleggerà il vincitore di Game of games. I giochi saranno tra acqua, terra e aria, prove con il cibo e chi più ne ha più ne metta. Un format davvero perfetto da guardare sul divano in famiglia e allontanarsi per un attimo dal momento difficile che tutti stiamo vivendo.

Chi parteciperà a Game of games? Sul web spuntano i nomi dei primi vip

Non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei personaggi del mondo dello spettacolo che prenderanno parte a Geme of games eppure sul web sono già uscite alcune indiscrezioni. Tra i vip papabili nel nuovo programma condotto da Simona Ventura potremmo vedere sfidarsi, tra gli altri: Franceska Pepe, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Max Giusti, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola. Tra i vari nomi compaiono anche quelli di Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca, ultimo vincitore di Ballando con le stelle. Tutto ovviamente è in attesa di conferme. Continuate pure a seguirci perché presto vi daremo altre notizie al riguardo.