Game of Games è il nuovo programma di Simona Ventura: news e anticipazioni

Già diverso tempo fa, Simona Ventura aveva annunciato l’inizio di una nuova avventura professionale. Appena poche ore fa la conduttrice ha condiviso un pensiero sui suoi social network avvisando i fan di aver finito un progetto in Portogallo. Si tratta, in particolare, di Game of Games un programma che andrà presto in onda su Rai 2 in prima serata. “Grazie Lisbona, sei stata una città accogliente, sicura (ben 2000 tamponi al giorno per 14 giorni, protocollo perfetto” ha scritto la Ventura. “La tua gente è super ospitale e professionale. Mi sono sentita a casa” ha ringraziato ancora Simona. Una nuova avventura per la conduttrice che vedrà protagonisti molti personaggi del mondo della tv ma non solo.

Scopriamo le ultime news e le anticipazioni del nuovo format di Rai 2.

Chi parteciperà a Game of Games, il nuovo programma Rai con Simona Ventura

Sul web stanno già circolando alcuni nomi di personaggi del mondo dello spettacolo che vedremo in questo nuovo show di intrattenimento. E’ stato Tv Blog a svelare i primissimi nomi del cast. Chi vedremo? Elettra Lamborghini, Nicola Ventola, Massimiliano Rosolino, Max Giusti, Francesca (con la kappa) Pepe, Ignazio Moser. Gli ultimi due nomi che dovrebbero aggiungersi riguardano quelli di Maddalena Corvaglia e dell’ultimo vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca. Sicuramente un cast molto ricco e variegato e molti di loro sono piuttosto noti per aver partecipato ad altri programmi di intrattenimento, soprattutto reality show e game adventure.

Game of Games, come funziona questo nuovo programma che vedremo presto su Rai 2?

Game of Games, come già il titolo stesso annuncia, è un game show basato su una serie di giochi dove i concorrenti si dovranno sfidare di volta in volta. Solo i più bravi riusciranno a superare le prove e a raggiungere il gioco finale. Ovviamente per il vincitore ci sarà anche un bel premio, una somma in denaro. Questi giochi saranno veramente divertenti perché vedranno i concorrenti di Game of Games tra acqua, terra e aria. Non mancheranno giochi con il cibo e altri esilaranti prove che terranno compagnia ai telespettatori che potranno godersi una serata leggera davanti alla tv. Un po’ come le prove di sopravvivenza dell’Isola dei famosi insomma e la Ventura è maestra in questo!

Continuate a seguirci perché molto presto avremo altre informazioni su Game of Games, sulle puntate e la data di messa in onda su Rai 2. Curiosi di vedere il nuovo programma con la conduzione di Simona Ventura?