Il Cantante Mascherato 2021: eliminati Pecorella e il nuovo Baby Alieno, ecco quali VIP erano nascosti

Dopo l’incredibile puntata d’esordio di sette giorni fa, Il Cantante Mascherato 2021 è tornato in onda con una seconda puntata ricca di novità. La prima è stata senza alcun ombra di dubbio l’ospitata dei Ricchi e Poveri, in collegamento da una sede Rai ligure. Il gruppo ha raccontato l’esperienza vissuta nel corso della trasmissione “a bordo” del Baby Alieno ed è stata colta l’occasione per smentire i pettegolezzi che hanno parlato di un malore in diretta tv per uno dei quattro artisti del gruppo.

Un’altra grande novità della serata è stata la doppia eliminazione che in testa e in coda alla puntata ha messo in scena ben due smascheramenti. Il primo smascheramento è avvenuto a seguito dello spareggio fra Baby Alieno e Pecorella: il pubblico social ha salvato il Baby Alieno e la Pecorella si è dovuta smascherare…

Il Cantante Mascherato 2021: Pecorella smascherata

La prima a dover lasciare il programma è Pecorella. Smontata la testa, al suo interno è apparsa Alessandra Mussolini. La ex europarlamentare di Forza Italia aveva effettivamente detto di aver “lasciato un gregge molto importante” (con riferimento al suo partito politico) e che nel mondo dello spettacolo non la reputano una pecorella (riferendosi ovviamente ai toni graffianti che adotta nei vari talk show). Nel corso della seconda serata ha lanciato un ulteriore indizio: ha rivelato di aver avuto una bella esperienza in Giappone (dove ebbe successo con un brano musicale).

Archiviata la Pecorella, a fine serata, un nuovo spareggio è stato deciso da pubblico da casa, giudici e indagatori in studio. La sfida è stata fra Baby Alieno e Tigre Azzurra. Con il 55% dei voti, la tigre è tornata nella sua tana e al Baby Alieno è toccato smascherarsi (di nuovo).

Il Cantante Mascherato 2021: Baby Alieno smascherato, di nuovo

Il Baby Alieno si è trovato nuovamente ad aprire il portellone e a far uscire un nuovo gruppo di personaggi misteriosi; una coppia a dire il vero. A sbucare dalla maschera del nuovo Baby Alieno è stato il duo comico Gigi e Ross. L’indizio chiave che ha permesso a molti spettatori di azzeccare la loro identità è stato quello apparso nella clip di presentazione: il marziano ha citato gli “zero assoluto” parlando di temperature (una delle storiche parodie del duo partenopeo).