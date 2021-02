Mario Ermito smentisce il flirt con Myriam Catania: voci infondate, gossip indelicato

Da ieri sera non si parla d’altro, almeno sui siti di gossip e cronaca rosa. La bomba era stata sganciata da Gabriele Parpiglia ma a quanto pare, non c’era nulla di fondato, almeno a giudicare da quello che è il commento di una delle due persone coinvolte nella vicenda. Nella sua intervista per Fanpage.it Mario Ermito ci tiene a chiarire quello che sta succedendo, smentendo categoricamente il flirt in corso tra lui e Myriam Catania. Evidenzia subito che si tratta di una notizia falsa e del tutto infondata. Ma non solo, sarebbe un gossip anche poco delicato visto che, la bella attrice romana, ha un figlio e un compagno.

Nessuna relazione, nessun rapporto speciale, nessuna storia segreta ma solo una piacevole amicizia nata dopo l’avventura di Mario nella casa del Grande Fratello VIP 5. Essendo lui un attore, ha piacere nel confrontarsi con altri colleghi ed è per questo che si trova in sintonia con Myriam. Mario spiega che va molto d’accordo anche con Guenda Goria e che trascorre del tempo insieme a loro prima delle dirette delle puntate. Nulla di più.

Mario Ermito e Myriam Catania flirt in corso? La verità del brindisino

Le parole di Mario nella sua intervista per Fanpage.it:

Quando ho letto la notizia, mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde e con tutte le altre ex coinquiline del GF Vip. Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam.

Mario ha spiegato che tra di loro c’è solo un rapporto di stima, anche dal punto di vista lavorativo e che non c’è stato proprio nessun bacio. Ha continuato:

Tra noi non c’è stato nessun bacio. Se fosse stato vero e lei fosse stata single, non ci sarebbe stato nulla di male. Ma lei ha un compagno e fare determinate insinuazioni diventa delicato. Io ci ho riso sopra, Myriam ha un figlio.

Mario spiega che non sa in che rapporti Myriam sia con il suo compagno ( si vocifera di una crisi). Non ha forse questa confidenza tale per chiedere determinate cose ma sa che è una madre, una donna impegnata e come tale, va rispettata.