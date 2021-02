Due ex concorrenti del GF VIP 5 stanno insieme? Lei era impegnata prima del reality

E’ Giornalettismo a lanciare una vera e propria bomba che raccontiamo come tale: una indiscrezione. Ma considerando che è Gabriele Parpiglia la fonte, e conosce bene non solo le dinamiche del GF VIP 5, ma anche i protagonisti, forse possiamo pensare che ci sia qualcosa di fondato? Davvero difficile a dirsi, anche perchè l’articolo di Giornalettismo parla anche di una edizione del Grande Fratello VIP premiata dagli ascolti, cosa del tutto falsa, visto che anche la puntata di venerdì sera è scesa addirittura sotto i 3 milioni di spettatori ( nonostante il dramma di Dayane e tutto quello che è successo intorno a questa vicenda). Per cui in un articolo in cui si parla di “lunghissima edizione premiata dagli ascolti” forse potrebbe esserci anche altro di non troppo realistico.

Se però questa news sganciata dal sito fosse vera, sarebbe una bomba di gossip, ed è chiaro che se ne parla da ore. Una ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 e un ex concorrente starebbero insieme. Un flirt iniziato dopo la loro uscita dalla casa. Nulla di eccezionale se non fosse però, che la donna in questione, era quasi a un passo dall’altare e impegnatissima con il compagno, padre di suo figlio. Avrete capito che stiamo parlando di Myriam Catania.

Myriam Catania e Mario Ermito sono una coppia?

Stando a quanto si legge su Giornalettismo, da giorni si parlava tra gli ex concorrenti del GF VIP 5, di una relazione nata da poco. E a quanto pare, il flirt vede protagonisti Mario Ermito e Myriam Catania. Galeotte sarebbero state le puntate, quasi un mesetto, durante il quale i due si sarebbero conosciuti meglio. Dopo l’uscita dalla casa di Myriam, si era parlato di una crisi tra lei e il padre di suo figlio, Quentin Kammermann, che però i due non avevano confermato.

Si tratterebbe di una storia segreta, che però ormai non è più tale, visto che sta rimbalzando da un sito di gossip all’altro. I due protagonisti decideranno di dire qualcosa in merito?