Maria Teresa Ruta non vorrebbe mai incontrare Lorella Cuccarini: la rivelazione al GF Vip 5

Tanti i giochi che si organizzano nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore, i vipponi hanno organizzato il GF Vip late show, lo spettacolo con Tommaso Zorzi coduttore. E i monenti di confessioni e rivelazioni non sono mancati; proprio in questa occasione Maria Teresa Ruta ha partecipato a un gioco molto particolare e ha fatto una rivelazione su una collega che ha lasciato tutti di stucco ma mica troppo, viste le ultime uscite della conduttrice. Tutto è iniziato a Gira la ruota. Tommaso Zorzi ha chiesto alla concorrente di nominare una collega con la quale ha litigato e che non vorrebbe mai incontrare nemmeno al supermercato. La Ruta inizialmente non voleva fare nessun nome, probabilmente per non scatenare problemi e polemiche. “Io colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ho litigato perché ho un buon carattere” ha provato ad andare sul generale Maria Teresa.

GF Vip 5, Maria Teresa Ruta e la rivelazione su Lorella Cuccarini: cosa è successo

L’influencer ha cercato di insistere sull’argomento giocando un po’ con la Ruta. “Dimmene una tu che te ne dico una anche io” ha provato Tommy facendo il nome di Giulia Salemi. A questo punto Maria Teresa ha fatto quello di Lorella Cuccarini. In realtà si sapeva di uno screzio tra le due colleghe. Più volte, proprio nella casa del GF Vip 5, si era parlato della conduttrice televisiva. Maria Teresa aveva rivelato che la Cuccarini è una che non saluta nei corridoi però si lamenta se qualcuno non rivolge il saluto a lei. “Io credo di non incontrare Maria Teresa da un sacco di tempo. Lei forse è passata per i corridoi de La vita in diretta e io non l’ho vista, perché sono mezza cecata ormai o forse davvero non l’ho vista. Io davvero saluto tutti” aveva risposto in questo caso Lorella durante una intervista a Verissimo da Silvia Toffanin.

GF Vip 5, Lorella Cuccarini pronta ad incontrare Maria Teresa Ruta? Non si esclude

Dopo le affermazioni di Maria Teresa Ruta nella casa più spiata d’Italia, non si esclude che Lorella Cuccarini potrebbe andare a chiarire con la sua collega. Ovviamente nulla di certo, si tratta di una semplice ipotesi in quanto è già accaduto in episodi molto simili a questo.

Ecco il video: