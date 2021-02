Imma Battaglia dice la sua sull’amore di Dayane Mello per Rosalinda al GF Vip (Foto)

A Imma Battaglia il GF Vip degli ultimi episodi non sta piacendo più come prima, all’attivista LGBT non è andata giù la dichiarazione d’amore di Dayane Mello a Rosalinda (foto). Sente puzza di strategia e quella della modella non le fa piacere, va ben oltre un gioco, ben oltre il reality show. Imma Battaglia è stata tra le prime a sostenere Gabriel Garko nel suo coming out al Grande Frarello Vip, proprio con Rosalinda Cannavò. L’addio ad Auda Del Vesco, l’addio al segreto di pulcinella e adesso tutto il resto le appare falso. C’è così tanto arcobaleno nella casa del GF Vip da sembrare falso e lei non è l’unica a pensarla in questo modo. Il tema dell’omosessualità era giusto ma poi tutto è diventato patetico.

IMMA BATTAGLIA E IL COMING OUT DI DAYANE MELLO

La modella riesce a dividere il pubblico, c’è chi la difende evidenziando la fragilità, la sofferenza, la sincerità. Chi invece pensa l’esatto contrario, che sia falsa e non sappia amare.

In un’intervista per Today la Battaglia ha ribadito che il coming out di Garko è stato doloroso, intenso e sofferto ma anche sfruttato male. Ben più dura sulla Mello che sarebbe gelosa di Rosalinda perché innamorata così tanto da stare male: “Non credo minimamente a quella storia, ma fin dall’inizio. Dayane viene da una cultura, quella sudamericana, che anche lei ha ribadito essere più libera e quindi sicuramente è più abituata a lasciarsi andare, a fare esperienze, ma alla sua ultima dichiarazione non ci credo. Non ci credo perché l’amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare neanche davanti all’idea che tua figlia ti guardi, come ha detto ieri”.

Imma Battaglia ha commentato su Today: “Se parliamo dell’amore tra due donne, parliamo di amore, non di amicizia. Quegli sguardi, quella complicità fisica, quel continuo contatto è un amore di un certo tipo, non si pone su un livello di amicizia. Qui c’è stata una manipolazione, c’è stata una forzatura”.