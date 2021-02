Tommaso Zorzi accusa Dayane di aver mentito: “Tu non sai cosa significhi amare”

Nel corso della puntata del 22 febbraio 2021 del Grande Fratello VIP 5, tutti i vipponi, Rosalinda inclusa a quanto pare, si sono molto meravigliati delle parole di Dayane Mello che parlando in confessionale raccontava i reali motivi per i quali aveva reagito in malo modo all’avvicinamento tra la Cannavò e Andrea Zenga. La brasiliana aveva parlato di una sorta di innamoramento alle origini, non di una amicizia. Un germoglio che però poi non è sbocciato. I concorrenti sono rimasti spiazzati da queste parole perchè più volte la stessa Mello aveva ribadito che era solo amicizia, che a lei piacciono gli uomini e che non avrebbe mai avuto una storia con la bella attrice siciliana. E alla fine della puntata, dopo che Dayane ha deciso di nominare Rosalinda, Tommaso Zorzi ha reagito e ha tirato fuori quello che forse per troppo tempo ha taciuto.

L’attacco di Tommaso Zorzi a Dayane Mello: giù la maschera

Dopo la diretta, Tommaso quindi ha voluto mettere i puntini sulle i:

A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare. Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te

La Mello ha detto che non avrebbe voluto che questa clip andasse in onda e ha anche detto a Tommaso che può pensare quello che vuole:

Non volevo far uscire questa cosa, secondo te sono felice che sia uscita? In questo momento lei ha un ragazzo. In questo momento a me non mi andava di salvare Stefania e non mi andava di nominare Samantha. C’è andata di mezzo Rosalinda e per questo non vincerò il Grande Fratello? Non me ne frega niente

Tra l’altro Tommaso ( che però non può sapere che realmente fuori dalla casa ci sono state donne che hanno raccontato di aver avuto delle storie don Dayane) ha commentato così: