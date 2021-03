Amici 20 anticipazioni: svelati i nomi degli allievi al serale

Si avvicina sempre di più il serale di Amici 20 e a quanto pare si va anche di fretta per preparare le prime puntate. Mancando due settimane, era prevedibile immaginare che il responso sarebbe arrivato in queste ore anche per dare modo ai ragazzi di iniziare a preparare le tante esibizioni che si dovranno vedere nel sabato sera di Canale 5. E infatti, come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, oggi 8 marzo 2021 è stata registrata la puntata del talent che vedremo sabato pomeriggio.

Come saprete fino a questo momento sono 5 gli allievi al serale. Fino a questo momento, i cantanti con la maglia gold sono tre: Sangiovanni, Enula e Gaia. E poi due ballerini hanno conquistato il passaggio al serale. Come abbiamo visto nella puntata di oggi di Amici 20, passano al serale Rosa e Samuele. E nella registrazione che si è conclusa pochi minuti fa? Maria de Filippi ha annunciato quanti saranno i posti per il serale e sono stati fatti i nomi degli allievi che vedremo in prima serata.

Vediamo quindi le anticipazioni!

Amici 20 anticipazioni: gli allievi che passano al serale

Ci sono ottime notizie per tutti gli allievi che negli ultimi giorni hanno avuto varie crisi per via delle classifiche. Infatti nella registrazione di Amici 20 di oggi, Maria ha spiegato che tutti i cantanti e tutti i ballerini passano alla fase serale. Ma prima di questo annuncio, i ragazzi si sono esibiti senza sapere se avrebbero avuto una sorta di semaforo verde oppure no! Non è stato facile per tutti, ad esempio, come si legge nelle anticipazioni, Deddy ed Esa sono stati messi in discussione da Anna Pettinelli che non pensava meritassero la maglia del serale.

Maria de Filippi ha anche una bellissima notizia per Sangiovanni: la sua Lady è già disco d’oro e il cantante ha fatto quindi una dedica speciale alla sua Giulia.