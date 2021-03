Chi è Stéphane Jarny è il direttore artistico di Amici 20 che arriva al posto di Peparini

Mancano ormai pochissime settimane all’inizio del serale di Amici 20. La messa in onda del talent show di sera è prevista per sabato 20 marzo su Canale 5. Quest’anno, come ha fatto sapere Maria De Filippi, nell’ultimo pomeridiano, Giuliano Peparini non sarà il direttore artistico del programma. Il coreografo ha lavorato ad Amici per ben sette anni e vorrebbe nuovi stimoli prima di riprendere. E ha spiegato nell’ultima puntata di Amici 20 in onda al sabato che ha bisogno di una pausa ma che potrebbe poi tornare in futuro! Al suo posto quindi arriverà un nuovo direttore artistico e si tratta di Stéphane Jarny. Il suo nome è stato diffuso nelle ultime ore, a lanciare la notizia Tvblog mentre dal mondo di Amici non arrivano conferme in questo senso.

Ma chi è Stéphane Jarny ? Anche lui è un coreografo ma sicuramente è molto meno noto di Peparini, almeno ai più. Conosciamolo meglio.

Tutto su Stéphane Jarny, il nuovo direttore artistico di Amici 20 al posto di Giuliano Peparini

Stéphane Jarny, come vi abbiamo già anticipato, è un coreografo ma è pure uno sceneggiatore. E’ francese e ha già lavorato ad altri programmi tv compresi i talent show, proprio come quello di Maria De Filippi. Tra le trasmissioni a cui ha lavorato ci sono The Voice e Miss France. Dunque sicuramente Jarny non deluderà gli affezionati telespettatori in assenza dell’amatissimo Giuliano Peparini. Stéphane è anche stato tra i giurati Got to dance che è una delle sue partecipazioni più recenti rispetto all’ambito televisivo. Insomma, Maria De Filippi difficilmente ci deluderà con questa new entry ad Amici. Stéphane Jarny porterà chiaramente tutto il suo bagaglio di conoscenze, talento ed originalità per regalare ai fan del talent ma soprattutto ai concorrenti del serale uno show unico e nuovamente dai dettagli internazionali.

Cresce la curiosità per il serale di Amici 20: in tre già con la maglia oro

I fan di Amici 20 sono sempre più curiosi di scoprire tutte le news sul serale prossimo alla partenza. Al momento sono tre gli allievi che sono passati: Enula, Sangiovanni e Gaia. I cantanti sono i primissimi ad indossare la maglia color oro ma ovviamente non saranno gli unici. Dopo aver scoperto il nome del direttore artistico, i telespettatori non vedono l’ora di essere messi al corrente riguardo aa nuovi dettagli ed anticipazioni. Restate connessi per scoprire altre news sul serale di Amici 20.