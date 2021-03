Verso il serale di Amici 20: Peparini vota i ballerini ma non ci sarà

E’ stata registrata ieri la puntata di Amici 20 che vedremo in onda poi questo pomeriggio su Canale 5. Come vi abbiamo già raccontato ieri nelle anticipazioni, sono state assegnate le prime tre maglie per i cantanti che passano al serale essendo nelle prime posizioni in classifica. Ma ci sono state anche delle novità per i ballerini. Come riportano le talpe del Vicolo delle news con le loro anticipazioni sulla puntata di Amici 20 che andrà in onda il 6 marzo 2021, ci sono state delle sorprese anche per i ballerini, chiamati a esibirsi davanti a Giuliano Peparini. Anche per loro infatti ci sarà la possibilità di staccare tre biglietti per il serale in anticipo, grazie alle classifiche. Come saprete i ballerini sono stati visti da coreografi, hanno già avuto alcuni voti e nella puntata che vedremo oggi, si esibiranno anche di fronte a Peparini che farà la sua personale classifica.

Amici 20 anticipazioni: i ballerini giudicati da Peparini

C’è una novità per il serale di Amici 20 infatti Maria ha spiegato che Giuliano Peparini non ci sarà. Il coreografo ha infatti deciso che si prende una pausa. Dopo tre anni consecutivi infatti non se la sente di occuparsi anche di questa edizione. Giuliano in puntata ha spiegato che è sempre stato carico al 100% ma che sarebbe stato al 70 in questa edizione. C’è da dire che lo scorso anno Peparini ha fatto un lavoro straordinario visto tutto quello che stava accadendo nel nostro paese. In piena pandemia infatti, il serale di Amici 19 è andato in onda con tutte le accortezze del caso. Peparini si era dovuto inventare di tutto, per permettere ai ragazzi di non rischiare contagi da covid 19. Una missione che aveva portato a termine in modo incredibile.

Ma torniamo alla puntata di Amici 20 di oggi. Come vedremo Giuliano darà i voti ai ballerini in modo da fare la sua personale classifica. Ma non sapremo oggi, almeno in questo appuntamento, come finirà ! Saranno due i ballerini ad accedere al serale grazie ai primi due posti in classifica.