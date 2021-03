Amici 20 anticipazioni 6 marzo 2021: tre cantanti passano al serale

E alla fine nella registrazione del 5 marzo 2021 delle decisioni sono state prese. Come avrete visto nelle puntate del day time in onda oggi su Italia 1 e Canale 5, Rudy ha fatto capire ai ragazzi che è arrivato il momento di decidere chi deve andare al serale, e visto che ci sono delle classifiche, bisognerà usarle. Le anticipazioni di Amici 20 per la puntata che vedremo il 6 marzo 2021 ci rivelano che alla fine tre dei cantanti sono già passati al serale, seguendo proprio il meccanismo che Rudy ha scelto ma che per il momento non ci sono delle eliminazioni. Le anticipazioni che arrivano dal Vicolo delle news ci rivelano i nomi dei cantanti che passeranno al serale. Curiosi di sapere chi sono? Leggete le nostre anticipazioni se avete voglia do scoprirlo in attesa della puntata del sabato!

Amici 20 anticipazioni puntata del 5 marzo 2021: i tre cantanti al serale

C’è stata una discussione sul meccanismo di scelta che Rudy ha proposto ma alla fine Maria ha spiegato che stando alle classifiche raccolte fino a questo momento, ci sarà la possibilità di avere i primi tre finalisti per il serale di Amici 20. Ma non è chiaro se poi ci saranno delle eliminazioni. E’ anche chiaro che questa scelta sia servita per movimentare un po’ le cose, perchè altrimenti le puntate sarebbero state parecchio noiose, nonostante gli ascolti restino comunque eccellenti.

I ragazzi quindi si sono esibiti senza sapere nulla delle classifiche, anche se hanno fatto in casetta dei conteggi e hanno una prima idea.

La prima a conquistare la maglia del serale è Gaia che, se non abbiamo capito male si piazza al terzo posto della classifica generale. Ricordiamo che per i suoi compagni, almeno per molti di loro, non avrebbe meritato il serale, per il suo percorso più breve ma anche perchè non ha cantato nessun inedito. E invece l’allieva di Arisa passa.

La seconda maglia arriva per Sangiovanni. Non è una grossa sorpresa visto che il cantante svetta sempre nelle classifiche e mette quasi tutti d’accordo. L’allievo di Rudy quindi è il secondo che passa al serale.

I cantanti non sanno in che posizione sono in classifica, cantano e poi vedono solo i primi tre posti, per cui non sanno quello che li aspetta! Le esibizioni procedono fino alla fine quando si scopre a chi va la terza maglia per il serale. Non c’erano molti dubbi su chi fosse al primo posto, visto che si conoscono bene i voti dei cantanti e infatti, come era prevedibile, la terza cantante che passa al serale è Enula, anche lei allieva di Zerbi.