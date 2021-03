Amici Specials sbarca su Amazon Prime video: nel primo episodio i diari e le rivelazioni

Una bella novità per tutto il pubblico che ama Amici. Da poche ore infatti su Amazon Prime Video sono disponibili degli episodi di Amici Specials, un nuovo format in esclusiva solo per gli abbonati alla piattaforma. Ogni episodi ha una durata di circa 50 minuti e vede gli allievi di Amici 20 protagonisti. Non solo, a differenza di quanto succede nel day time di Italia 1 e di Canale 5, dove spesso di Maria de Filippi ascoltiamo solo la voce, in questo caso la conduttrice “ci mette la faccia”. Si tratta infatti di una sorta di format nel format, in qualche modo anche un ritorno alle origini per la conduttrice che, prima di Uomini e Donne, conduceva proprio un talk simile nel pomeriggio di Canale 5, simile a quello che vediamo su Amazon Prime video. Nel primo episodio, disponibile su Amazon da poche ore, Maria ha chiesto ai ragazzi e alle ragazze di scrivere un diario. Ha fatto portare in casetta un diario per ogni allievo e ha dato la massima libertà di scrittura. Ognuno di loro ha scelto una cosa di cui parlare…

Dopo la scrittura, i ragazzi sono stati convocati nello studio di Amici. Al centro Maria che ha ascoltato le loro rivelazioni, chiacchierando con i protagonisti di Amici 20, come solo lei sa fare.

Amici Specials il primo episodio su Amazon Prime video

Tra le prime a voler parlare di quello che ha scritto sul diario c’è la ballerina Giulia che in questi mesi si è molto aperta anche sul suo passato e sui tanti episodi di bullismo che ha subito. In questo caso, nel diario parlerà ancora una volta di lei. La parola che guida il suo racconto è confidence. La ballerina, tra un sorriso e l’altro, spiega di essere molto insicura ma di essere migliorata grazie a due persone conosciute nella Scuola. Unaè chiaramente Sangiovanni, che oltre a essere un amico è diventato anche altro e poi c’è Samuele che l’ha capita e aiutata. I due ragazzi l’hanno aiutata a sentirsi bella ma anche a superare i blocchi che aveva a causa del passato. Per Sam e Sangio, Giulia prova davvero qualcosa di speciale.

La parola passa poi a Leonardo che decide di parlare per la prima volta in modo esplicito del suo orientamento sessuale. Inizia raccontando di quando per la prima volta si è innamorato di un ragazzo, di come ha deciso di dirlo ai suoi genitori. E poi rivela: “E’ stato bello perchè è come se avessi recuperato tutti gli anni persi. Per tantissimo tempo non hanno saputo nulla. Mi sono sempre sentito un po’ bugiardo con loro, è una cosa che non mi perdonerò mai fino in fondo. Tutti i miei amici sapevano e loro no.” E’ Maria a leggere parte delle rivelazioni che i ragazzi hanno deciso di scrivere sul diario. Legge perchè Leonardo ha scelto di raccontare questa parte del suo essere, della scelta di scrivere canzoni anche al maschile, canzoni per uomini perchè in amore tutti siamo uguali.

Gli altri ragazzi ascoltano tra emozioni e sorrisi. L’episodio è andato avanti con l’elezione del “più figo”. Da sottolineare il voto di Enula che non ha scelto Alessandro nonostante sia il suo “amico speciale”. Alla fine ha vinto Tommy! Poi Maria ha chiesto di eleggere “la più carina“. Alessandro si è subito vendicato votando Gaia. Ed è proprio la cantante che vince questa classifica!

Non vi sveliamo l’altro. Per scoprire tutti i dettagli, appuntamento su Amazon Prime video con il primo episodio di Amici Specials.