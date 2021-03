Da Amici Specials il toccante racconto di Aka7even: il coma e l’abbandono di tutti gli amici

Come vi abbiamo già raccontato nel nostro primo articolo dedicato ad Amici Specials che è arrivato su Amazon Prime Video da poche ore, i ragazzi di Amici 20 sono stati chiamare a raccontare in un diario un episodio della loro vita o qualcosa che volessero poi condividere con gli altri. In questo nuovo format, i ragazzi si sono ritrovati al centro dello studio con Maria de Filippi che ascoltava le loro parole. Tra i primi a raccontare qualcosa di molto forte, c’è stato Aka7even. Luca aveva già parlato in passato della sua vita, di quel coma che aveva cambiato per sempre il suo destino. Ma nelle pagine del diario cerca di raccontare quello che non ha mai detto, anche per provare a spiegare il perchè di alcuni suoi atteggiamenti. Parole, quelle di Luca, che colpiscono molto i suoi compagni, in particolare Samuele e Tancredi che si sono avvicinati molto a lui in questo periodo. Per Aka7even non c’è stata solo la difficoltà della malattia vera e propria ma anche quello che è successo dopo. Una volta guarito infatti, è tornato in classe con la gioia di rivedere i suoi compagni che però, per ignoranza, pensavano che quello che era successo a Luca potesse capitare anche a loro, come se fosse qualcosa di contagioso. Il cantante ha spiegato che si è sentito abbandonato, veniva trattato come un appestato.

Da Amici Specials tutte le paure di Aka7even e la paura dell’abbandono

Luca aveva poi trovato di nuovo la felicità grazie a un amico speciale con il quale faceva tutto. Vivevano insieme, mangiavano insieme, studiavano insieme…E poi? Anche lui lo ha abbandonato. “Un giorno mi dice che sono brutto e impopolare e che non possiamo più essere amici. Mi crolla il mondo addosso” ha raccontato Aka7even.

E poi ancora:

Oggi ho una sola paura di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni a ritrovare il contatto con le persone. Quando trovo una persona che mi accetta per quello che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla ho paura di perderla. Io sono così, darei anche la vita per chi amo perchè ci tengo tanto e il punto è che spesso ciò non viene capito e tutto ciò che faccio viene sminuito e ci piango la notte. Però io sono fatto così: chi mi vuole mi accetta, chi non mi vuole si getta.

Qui altre anticipazioni sulla prima puntata di Amici Specials