Isola dei famosi 2021: Fariba accende il fuoco con un assorbente e rischia la squalifica immediata

Avrà anche rischiato la squalifica dall’Isola dei famosi 2021 a pochi giorni dal suo sbarco in Honduras ma Fariba di è conquistata, almeno per il momento, la palma di regina della playa! Sui social sono tutti pazzi di lei visto che, in tante edizioni dell’Isola dei famosi, forse a nessuno era mai venuto in mente di accendere il fuoco con un assorbente! Effettivamente i naufraghi di Parasite Island non hanno infranto il regolamento su tutti i fronti…Se si pensa ad esempio che anche in passato qualcuno aveva usato i propri occhiali per accendere l’isola, allora anche un assorbente potrebbe essere considerato un accessorio alla stregua di un paio di occhiali! Ma secondo il regolamento le cose non stanno così ed è per questo che i naufraghi hanno dovuto spegnere il fuoco che avevano acceso anche se, per qualche ora si sono riscaldati, oltre ad aver anche cucinato qualcosina per nutrirsi!

Fariba e Marco: prima discussione all’Isola dei famosi 2021

Ma non solo fuoco e assorbente. La mamma di Giulia Salemi ha avuto anche qualcosa da ridire con Marco Maddaloni, che ha il ruolo di guida per i due naufraghi sull’isola. La Teherani infatti aveva trovato un pezzo di tronco che stava usando per la meditazione e quando il vincitore dell’ultima Isola ha fatto notare che poteva essere usato per il fuoco, che sarebbe durato parecchio, lei si è arrabbiata dicendo che voleva fargli un dispetto, visto che quel tronco lo stava usando per meditare.

Alla fine però il tronco non è stato usato visto che il fuoco è stato spento. Infatti è arrivato un comunicato che invitava i naufraghi a spegnere il fuoco altrimenti sarebbero stati espulsi immediatamente.

Nel frattempo sui social continuano tutti a chiedersi come sia stato possibile per Fariba accendere un fuoco con un assorbente visto che non abbiamo avuto modo di vedere la scena! Avete un’idea di come abbia potuto fare?

Intanto vi lasciamo a un commento sui social: “neanche agli scout avevano mai pensato di accendere il fuoco con un assorbente siamo di fronte ad una tecnica geniale che non sarebbe venuta neanche a Bear Grylls cosa aspettiamo a proclamare Fariba vincitrice e cittadina onoraria dell’Honduras chiudete tutto“.