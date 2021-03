All’Isola dei famosi 2021 arriva il primo provvedimento disciplinare ma per chi è?

Caos sui social dopo che dal profilo ufficiale dell’Isola dei famosi 2021 sono arrivate delle comunicazioni. Pare infatti che la produzione del reality di Canale 5 stia prendendo dei provvedimenti disciplinari nei confronti di un naufrago. Ma di chi si tratta e qual è il motivo di questa decisione? Nei 6 mesi di Grande Fratello VIP 5 siamo stati abituati a situazioni di ogni genere e non sembra essere quindi una novità anche questa per la rete! Purtroppo nelle dirette succede di tutto ma questa volta, anche noi non riusciamo a capire bene quale possa essere l’atteggiamento da condannare, anche perchè spesso a casa, si sente poco quello che i naufraghi dicono. Probabilmente gli autori hanno valutato e visionato dei video, magari si una precisa segnalazione.

Una delle poco cose “fuoriposto” della puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 18 marzo è stata la reazione infuocata di Akash Kumar alle parole di Tommaso Zorzi. Il naufrago, che c’è prima di arrivare in Honduras aveva già sbottato contro gli autori, non gradendo il video di presentazione, ha alzato parecchio i toni dopo la domanda di Zorzi sul suo vero nome. E’ vero che la polemica è vecchia e che Zorzi e Ilary arrivano tre anni dopo, ma è anche vero che rispondere con educazione, non è una cosa difficile da fare. Detto questo, pensare che abbia esagerato, rispetto a quello che si deve di solito in tv, è anche troppo. Ma potrebbe aver detto anche altro, qualcosa che è sfuggita alle nostre orecchie.

All’Isola dei famosi 2021 primo provvedimento disciplinare ma per chi è?

Persino sui social ci si divide nel tentativo di capire che cosa sia successo in diretta.C’è chi fa notare che anche Beppe Braida ha avuto delle pessime uscite, ma altri sottolineano che fossero delle battute da comico e nulla di più. C’è persino chi punta il dito contro Elisa Isoardi che avrebbe detto una frase poco carina ( noi non l’abbiamo sentita per cui non riportiamo illazioni non verificate). Altri spettatori puntano nuovamente su Akash ma per le frasi dette contro Iva Zanicchi, definita troppe volte vecchia.

Nel day time dell’Isola dei famosi 2021 in onda tra pochi minuti su Canale 5, ci saranno delle indicazioni utili per capire di chi si possa trattare? Da capire anche quale sarà questo provvedimento disciplinare, si arriverà all’espulsione o ci sarà altro?